Макс Барских рассекретил название будущего трека

Украинский певец Макс Барских вскоре презентует пятый студийный альбом: стало известно, как называется один из треков.

«Берега» стал лидсинглом пятого студийного альбома Макса Барских «Семь», который выйдет в рамках рекордного контракта с Sony Music.

Об этом певец сообщил на своей странице в социальной сети Instagram, разместив небольшой аудиоспойлер с подписью #BEREGA, #скоро, #новая песня, подкрепив кадрами из клипа.

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На фото заявлены первые героини видеоработы Барских: стилист Соня Солтес, художник-постановщик Алена Гаджилова, модели Олимпии Вайтмусташ, Лиза Коцюба, Настя Панченко, Синтия Эсибоу, Даша Кравцова, Мира Марчук и Илона Яровенко. Все они словно гости из прошлого: агрессивно сексуальны, чрезмерно романтичны и откровенно провокационны.

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Благодаря новому материалу Барских изобретает машину времени и переносит своего слушателя в 80-е, эстетика и стиль которых легла в музыкальное полотно будущей пластинки.

Релиз альбома запланирован на 2019 год, но первыми его смогут услышать зрители на шоу-предпрослушивании 29 ноября в киевском МВЦ.

Напомним также, что LAUD презентовал альбом “Музика“.