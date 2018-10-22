Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Макс Барских рассекретил название будущего трека

Комментариев: 0
Украинский певец Макс Барских вскоре презентует пятый студийный альбом: стало известно, как называется один из треков.
Макс Барских анонсировал новый альбом
Макс Барских анонсировал новый альбом
instagram.com/max_barskih

«Берега» стал лидсинглом пятого студийного альбома Макса Барских «Семь», который выйдет в рамках рекордного контракта с Sony Music. 

Об этом певец сообщил на своей странице в социальной сети Instagram, разместив небольшой аудиоспойлер с подписью #BEREGA, #скоро, #новая песня, подкрепив кадрами из клипа.

Читайте также: Иван Дорн записал песню с популярной певицей MØ

На фото заявлены первые героини видеоработы Барских: стилист Соня Солтес, художник-постановщик Алена Гаджилова, модели Олимпии Вайтмусташ, Лиза Коцюба, Настя Панченко, Синтия Эсибоу, Даша Кравцова, Мира Марчук и Илона Яровенко. Все они словно гости из прошлого: агрессивно сексуальны, чрезмерно романтичны и откровенно провокационны.

 

Читайте также: Яркое событие осени: DAN BALAN выступит с концертом в Киеве

Благодаря новому материалу Барских изобретает машину времени и переносит своего слушателя в 80-е, эстетика и стиль которых легла в музыкальное полотно будущей пластинки.

Релиз альбома запланирован на 2019 год, но первыми его смогут услышать зрители на шоу-предпрослушивании 29 ноября в киевском МВЦ.

Напомним также, что LAUD презентовал альбом “Музика“.

Поделись:
Теги: Макс Барских, новый альбом, анонс, музыка, соцсети, инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь