Оля Полякова вернется в "Танці з зірками 2018": в качестве кого?

В это воскресенье, 21 октября, в 21:00 на телеканале "1+1" состоится девятый прямой эфир обновленного проекта "Танці з зірками".

Девятый выпуск шоу “Танці з зірками 2018“ пройдет под темой “Цирк“, поэтому 7 пар готовятся удивлять не только новыми яркими образами, но и интересными номерами с акробатическими поддержками, чтобы зрители полностью погрузились в атмосферу, бурлящую на настоящем манеже.

Компанию бессменному ведущему проекта Юрию Горбунову на звездном балконе снова составит известная певица Оля Полякова. Артистка будет не только встречать участников на балконе, но и планирует порадовать телезрителей своей песней. Какую именно композицию Оля выберет для выступления на проекте, зрители узнают в воскресенье во время прямого эфира.

В девятом выпуске звезды перевоплотятся в настоящих артистов цирка. Так, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева преобразятся в силача и его ассистентку и станцуют хип хоп. Иракли Макацария со своей партнершей покажут венский вальс в образах фокусника и волшебного кролика, которого холостяк магическим образом достанет из шляпы.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева пресс-служба канала "1+1"

Денис Беринчик и Екатерина Белявская, которых в прошлом эфире зрители вернули в проект, готовятся поразить всех зажигательным джайвом в образах уборщика цирка и гимнастки. Michelle Andrade и Женя Кот снова используют в номере пилон. Но на этот раз это будет китайский пилон, который считается особым цирковым снаряжением для силовых трюков.

Денис Беринчик и Катя Белявская пресс-служба канала "1+1"

Michelle Andrade и Женя Кот пресс-служба канала "1+1"

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А Руслан Сеничкин будет укрощать строптивую тигрицу Яну Цибульскую в страстном пасадобле. Удастся ли паре покорить своим танцем сердца зрителей чтобы не попасть в зону риска, зрители узнают уже в это воскресенье в прямом эфире проекта “Танці з зірками“ на канале “1+1“.

Участники шоу "Танці з зірками 2018" пресс-служба канала "1+1"

Напомним, участники “Танців з зірками 2018“ Яна Цибульская и Дмитрий Жук поженились. Подробности читай здесь.