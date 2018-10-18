Участники "Танців з зірками 2018" поженились
Украинские танцоры, участники шоу “Танці з зірками 2018“ Яна Цибульская и Дмитрий Жук поженились.
Об этом влюбленные сообщили в своих Instagram-аккаунтах:
Моя вечность. Моя любовь. Мой муж Дмитрий Жук.
Семья Жуков
18.10.18
На одну танцевальную семью больше
Моя вечность . Моя Любовь . Моя жена Яна Цибульская.
Семья Жуков
18.10.18
На одну танцевальную семью больше
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В проекте “Танці з зірками 2018“ Яна Цибульская выступает вместе с ведущим Русланом Сеничкиным, а Дмитрий Жук танцевал с певицей Златой Огневич, однако покинул проект во втором эфире.
К слову, Сеничкин уже поздравил молодожёнов с радостным событием.
Напомним, бывшая участница шоу “Танці з зірками 2018“ Слава Каминская рассказала о новых проблемах со здоровьем. Подробности читай здесь.
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