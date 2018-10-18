Участники "Танців з зірками 2018" поженились

Украинские танцоры, участники шоу “Танці з зірками 2018“ Яна Цибульская и Дмитрий Жук поженились.

Об этом влюбленные сообщили в своих Instagram-аккаунтах:

Моя вечность. Моя любовь. Мой муж Дмитрий Жук. Семья Жуков 18.10.18 На одну танцевальную семью больше

Моя вечность . Моя Любовь . Моя жена Яна Цибульская.

Семья Жуков

18.10.18

На одну танцевальную семью больше