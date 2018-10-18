Слава Каминская рассказала о новых проблемах со здоровьем

Украинская певица Слава Каминская показала снимок томографии.

Солистка группы “НеАнгелы“ Слава Каминская призналась, что сама не почувствовала, как поламала 4 ребра.

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В своем Instagram-аккаунте певица опубликовала снимок томографии ребер, на котором отчетливо видно, что Слава серьезно трамировалась:

Человек всё-таки чувствует свой организм! Я понимала по ощущениям, что немного поломалась. Но рентген меня сбил с пути истинного. Хотя вообще я — человек-конь, как оказалось. Сегодня я поехала делать повторный СКТ, чтобы проверить свой позвоночник с его хрустальными отростками, и случайно сделали ещё и рёбра. Рёбра тоже оказались хрустальными. Аж 4 штуки. А я то думаю, чего оно мне там целую неделю хрустело.

При этом Каминская поспешила заверить поклонников, что уже чувствует себя хорошо:

Прошло два месяца, все срослось ! Смещения не было, вот и пролетело незаметно. Не понимаю, как такое может быть, но такое случается. Терпеливые мы все-таки существа - женщины. П.с. Я жива-здорова . И уникальна. Берегите себя.

Отметим, что во время подготовки к первому эфиру проекта “Танці з зірками 2018“ Слава получила серьезную травму позвоночника, из-за чего вынуждена была покинуть шоу.

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