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Ведущие «Ранку з Україною» помогли украинскому военному сделать предложение любимой

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Солдат удивил сюрпризом свою любимую, которую не видел четыре месяца – сделал предложение в аэропорту.
Ведущие «Ранку з Україною» помогли украинскому военному сделать предложение любимой

В специальном выпуске программы «Ранок із захисниками України» на канале «Украина» солдат отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого удивил сюрпризом свою любимую, которую не видел четыре месяца – сделал предложение прямо в аэропорту на глазах у сотен пассажиров.

Леонид и Елена познакомились еще будучи студентами и, как говорит сам парень, это была любовь с первого взгляда. Вместе они уже почти четыре года. Правда последний раз влюбленные виделись в июне – Елена уже более года в Финляндии, где проходит практику.

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И вот украинский военный решился сделать Елене предложение. Но парень не считает себя романтиком, поэтому попросил ведуших «Ранок з Україною» помочь ему с признанием.

Выбирать кольцо солдат отправился с человеком, который знает о свадьбах все – шоуменом Дядей Жорой. В конце концов мужчины остановили свой выбор на кольце с одним камнем. 

Пусть будет один бриллиант – но центровой. Как одна женщина на всю жизнь, 

Вместе они поехали в аэропорт встречать Лену. Девушка и не думала, что увидит там любимого. Поддержать парня в этот ответственный момент приехали ведущие «Ранку з Україною» Лилия Ребрик и Светлана Катренко. На глазах у сотен пассажиров парень попросил Елену стать его женой, и девушка ответила «да».

Елена призналась, что вообще не ожидала такого сюрприза.

Дорога была дальняя, и я очень за нее переживала. И вообще я думала, что Леню увижу через неделю, а не что он меня будет ждать в аэропорту. Я очень счастлива

Напомним, сестра Кейт Миддлтон родила первенца. Подробности читайте тут.
 

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Теги: Ранок з Україною, предложение, свадьба, ведущие, новости
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