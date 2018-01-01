"Смогли отдохнуть только по дороге домой": Дмитрий Комаров поделился впечатлениями с поездки в Бразилию

Телеведущий Дмитрий Комаров вернулся в Украину с длительной экспедиции из Бразилии.

В это воскресенье ведущий тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров вернулся в Украину с длительной экспедиции. Телеведущий более трех месяцев снимал выпуски нового сезона проекта в Бразилии, стране контрастов, в которой тесно соединились два разных мира: первоначальное жизни диких племен и цивилизация.

Возможно, многие не поверят, но за три с половиной месяца исследования Бразилии мы ни разу не искупались в море или океане. У нас просто не было на это времени. График был настолько плотным, что мы даже мечтать об этом не могли. А вчера, приземлившись в Дохе, мы нашли 20 минут, чтобы там поплавать. Вода была очень теплой. Я с Александром даже посмеялся, что за все это время мы смогли немного отдохнуть только сейчас, по дороге домой.

Дмитрий Комаров поделился впечатлениями с поездки в Бразилию пресс-служба канала 1+1

Дмитрий Комаров поделился впечатлениями с поездки в Бразилию пресс-служба канала 1+1

Дмитрий Комаров поделился впечатлениями с поездки в Бразилию пресс-служба канала 1+1

С собой телеведущий привез видео невероятного нового сезона, премьера которого состоится уже скоро на «1+1». Дмитрий также принял несколько артефактов индейских вождей, которые ему на память подарили во время знакомства с дикими племенами Амазонии. Кроме этого, телеведущий привез много сюрпризов, в том числе, новогодний, которые зрители смогут увидеть уже накануне зимних праздников.

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Уже в первом выпуске экстремального тревел-проекта зрители узнают, как живут люди в наиболее диком мегаполисе на планете, городе Манаус - столице Амазонии. Город со всех сторон окружен джунглями. Как жители Манауса уживаются с крокодилами, анакондами и другими опасными животными, телезрители телеканала «1+1» смогут узнать уже скоро.

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