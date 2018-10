Сестра Кейт Миддлтон родила первенца

Младшая сестра герцогини Кембриджской, Пиппа Миддлтон (35), родила мальчика от своего мужа Джеймса Мэтьюза. Первенец пары появился на свет около 14:00 в понедельник, 15 октября, сообщила королевский корреспондент Daily Mail Ребекка Инглиш:

George, Charlotte and Louis have a new cousin! James and Pippa Matthews (Middleton) have had a baby boy.

He was born Monday 15th October at 1.58pm, weighing 8lb and 9oz.

Everyone is delighted and Mother and baby are doing well.