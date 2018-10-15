Анастасия Приходько уходит со сцены

Украинская певица Анастасия Приходько официально заявила о том, что покидает музыкальную сцену. Как утверждает Приходько, настоящему музыканту тяжело, когда у него нет поддержки. Об этом певица написала на своем аккаунте в Instagram:

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Я иду со сцены. Устала слушать о том, что я не формат. Музыканту настоящему трудно когда он почти не имеет поддержки и его заставляют стать похожим на всех! Я не буду никогда подстраиваться чтобы быть модной, я настоящая и предавать саму себя тоже не буду, к сожалению то что продается в магазинах "все по 10" покупают быстрее.