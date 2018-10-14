Семилетняя дочь Ани Лорак вышла на подиум в Москве

Дочь известной украинской певицы Ани Лорак, София, дебютировала в качестве модели на модном показе .

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Украинская исполнительница Ани Лорак, чье авто с концертным оборудованием недавно попало в ДТП, похвасталась успехами своей семилетней дочери в Москве. Подробнее читайте далее на Ivona.

Вчера, 14 октября, в Instagram Лорак опубликовала фото, где видно, как ее дочь София идет по подиуму в длинном платье с пышной юбкой.

Ну вот и дебют моей принцессы Софии на подиуме! - подписала пост Лорак.

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Хотя певица не уточнила, о каком показе идет речь и где он проходил, СМИ пишут, что это произошло в Москве на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

София, которая учится в частной российской школе за $30 тыс. в месяц, является общим ребенком Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу. Напомним, что Лорак подала на развод с мужем, заподозрив его в измене.

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