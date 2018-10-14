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Семилетняя дочь Ани Лорак вышла на подиум в Москве

Комментариев: 3
Дочь известной украинской певицы Ани Лорак, София, дебютировала в качестве модели на модном показе .
Дочь Ани Лорак вышла на подиум
Дочь Ани Лорак вышла на подиум
instagram.com/anilorak/

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Украинская исполнительница Ани Лорак, чье авто с концертным оборудованием недавно попало в ДТП, похвасталась успехами своей семилетней дочери в Москве. Подробнее читайте далее на Ivona.

Вчера, 14 октября, в Instagram Лорак опубликовала фото, где видно, как ее дочь София идет по подиуму в длинном платье с пышной юбкой. 

Ну вот и дебют моей принцессы Софии на подиуме! - подписала пост Лорак.

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Хотя певица не уточнила, о каком показе идет речь и где он проходил, СМИ пишут, что это произошло  в Москве на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

София, которая учится в частной российской школе за $30 тыс. в месяц, является общим ребенком Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу. Напомним, что Лорак подала на развод с мужем, заподозрив его в измене.

Ранее стало известно, что Меган Маркл ждет первенца от принца Гарри.

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Теги: Ани Лорак, дочь Лорак, шоу-биз
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Комментариев (3)
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ViperUAX    15.10.2018, 18:27
Оценка:  0
ViperUAX
А у Києві є сцени,окрім сцени Майдана?
гость  (аноним)  15.10.2018, 16:48
Оценка:  +2
гость
руцкий мля - линехромосомный)))) буквы путает, расися в перде!....)))) гы-гы-гы
pусский  (аноним)  15.10.2018, 16:00
Оценка:  -1
pусский
Россия, вперёд!
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