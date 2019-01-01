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Болгария не будет участвовать в "Евровидении-2019"

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Международный песенный конкурс Евровидение пройдет в середине мая 2019 года в Тель-Авиве.
Болгария не будет участвовать в "Евровидении-2019"
Болгария не будет участвовать в "Евровидении-2019"
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Похоже, что “Евровидение-2019” состоится без участия Болгарии. Руководящий совет Национального телевидения Болгарии принял решение отказаться от участия в песенном конкурсе "Евровидение", который состоится в середине мая 2019 года в городе Тель-Авив, передает Укринформ, ссылаясь на собственный источник. 

Решение об отказе от участия в песенном конкурсе — это часть принятых руководством Национального телевидения мероприятий по оптимизации публичных расходов, - говорится в сообщении. 

Отмечается также, что расходы на приготовление болгарского участника конкурса, включая создание песни, ее сценическое представление и производство соответствующего видеоклипа, а также другие сопутствующие подготовительные мероприятия существенно превышают разумные объемы, которые могла бы себе позволить компания. 

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В Европейском телевещательном союзе пока что не прокомментировали решение Болгарии. 

Напомним, что вэтом году победителем "Евровидения-2018" в Португалии стала участница от Израиля — Нетта Барзилай (Netta Barzilai) с песней “TOY“. По результатам голосования жюри и телезрителей Нетта набрала 529 баллов. Украину на конкурсе представлял певец MELOVIN.

Выступление MELOVIN в финале Евровидения 2018 в Португалии

Ранее мировые звезды выступили против Евровидения 2019 в Израиле.
 

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Теги: Евровидение 2019, Болгария
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