Международный песенный конкурс Евровидение пройдет в середине мая 2019 года в Тель-Авиве.

Болгария не будет участвовать в "Евровидении-2019" questtravelgroup.com

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Похоже, что “Евровидение-2019” состоится без участия Болгарии. Руководящий совет Национального телевидения Болгарии принял решение отказаться от участия в песенном конкурсе "Евровидение", который состоится в середине мая 2019 года в городе Тель-Авив, передает Укринформ, ссылаясь на собственный источник.

Решение об отказе от участия в песенном конкурсе — это часть принятых руководством Национального телевидения мероприятий по оптимизации публичных расходов, - говорится в сообщении.

Отмечается также, что расходы на приготовление болгарского участника конкурса, включая создание песни, ее сценическое представление и производство соответствующего видеоклипа, а также другие сопутствующие подготовительные мероприятия существенно превышают разумные объемы, которые могла бы себе позволить компания.

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В Европейском телевещательном союзе пока что не прокомментировали решение Болгарии.

Напомним, что вэтом году победителем "Евровидения-2018" в Португалии стала участница от Израиля — Нетта Барзилай (Netta Barzilai) с песней “TOY“. По результатам голосования жюри и телезрителей Нетта набрала 529 баллов. Украину на конкурсе представлял певец MELOVIN.

Выступление MELOVIN в финале Евровидения 2018 в Португалии

Ранее мировые звезды выступили против Евровидения 2019 в Израиле.

