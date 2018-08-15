"Скільки нас": "Океан Ельзи" презентовали новую песню

Группа "Океан Ельзи" выпустила новый сингл под названием "Скільки нас".

Презентация трека состоялась на официальной Facebook-странице коллектива:

Здравствуйте! Мы - группа "Океан Ельзи" - представляем новый сингл "Скільки нас", который стал третьим за этот год без концертов :) Обычно дальше рассказывают, о чем именно новая песня, что хотели этим сказать и что должен слушатель услышать. Мы так делать не будем.Ниже - текст песни, в нем все это есть. Почти все.