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"Скільки нас": "Океан Ельзи" презентовали новую песню

Комментариев: 3
Культовая украинская группа "Океан Ельзи" выпустила новый сингл "Скільки нас": слушать песню.
"Скільки нас": "Океан Ельзи" презентовали новую песню
"Скільки нас": "Океан Ельзи" презентовали новую песню
facebook.com/okeanelzyofficial

Группа "Океан Ельзи" выпустила новый сингл под названием "Скільки нас".

Презентация трека состоялась на официальной Facebook-странице коллектива:

Здравствуйте! Мы - группа "Океан Ельзи" - представляем новый сингл "Скільки нас", который стал третьим за этот год без концертов :) Обычно дальше рассказывают, о чем именно новая песня, что хотели этим сказать и что должен слушатель услышать. Мы так делать не будем.Ниже - текст песни, в нем все это есть. Почти все. 

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Единственное, что каждый сам должен выбрать для себя, какой знак поставить в конце "сколько нас" - "?" или "!"

Послушать сингл "Скільки нас" группы "Океан Ельзи" можно здесь:

Ранее "Океан Ельзи" выпустили песни "В небо жене" и "Без тебе".

Напомним, ранее победитель 4 сезона вокального шоу "Х-Фактор" Александр Порядинский поделился вокальными секретами.

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Теги: Океан Ельзи, новости, видео, шоу-биз
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  15.08.2018, 11:31
Оценка:  0
pусский
Раньше, когда это пидрилло приезжало к нам в Питер, я хотел его выeбaть в сраку и в рот! А теперь у меня даже не встанет на него мой багровый, гигантский отросток, бля! Я пёрнул от омерзения!
гость  (аноним)  15.08.2018, 11:17
Оценка:  0
гость
Эта песня будет гимном на новом майдане !!!
гость  (аноним)  15.08.2018, 10:54
Оценка:  0
гость
Как же заибало это гуцульское вытьё!
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