"Скільки нас": "Океан Ельзи" презентовали новую песню
Группа "Океан Ельзи" выпустила новый сингл под названием "Скільки нас".
Презентация трека состоялась на официальной Facebook-странице коллектива:
Здравствуйте! Мы - группа "Океан Ельзи" - представляем новый сингл "Скільки нас", который стал третьим за этот год без концертов :) Обычно дальше рассказывают, о чем именно новая песня, что хотели этим сказать и что должен слушатель услышать. Мы так делать не будем.Ниже - текст песни, в нем все это есть. Почти все.
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Единственное, что каждый сам должен выбрать для себя, какой знак поставить в конце "сколько нас" - "?" или "!"
Послушать сингл "Скільки нас" группы "Океан Ельзи" можно здесь:
Ранее "Океан Ельзи" выпустили песни "В небо жене" и "Без тебе".
Напомним, ранее победитель 4 сезона вокального шоу "Х-Фактор" Александр Порядинский поделился вокальными секретами.
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