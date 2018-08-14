Победитель «Х-Фактора» поделился вокальными секретами

Победитель 4 сезона шоу «Х-Фактор» Александр Порядинский знает наверняка: работа над голосом – ежедневный ритуал, который в будущем сыграет в вашу пользу.

Обладатель нетривиального вокала Александр Порядинский всегда придерживается правил перед выходом на сцену: качественная распевка – залог успеха каждого концерта.

Артист поделился некоторыми голосовыми секретами:

В зависимости от композиции, ее сложности и музыкального окраса, существует множество полезных упражнений. Распевки разогревают связки, чтобы не было мощной стрессовой нагрузки, от которой, в последствии, может пропасть голос. Например, если в песне требуется красивое легато (исполнение звуков, при котором имеет место плавный переход одного звука в другой, пауза между звуками отсутствует, - прим.), с помощью определенных приемов можно натренировать голосовой аппарат.

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По словам музыканта, сначала на распевку он тратит 20 минут – в спокойном темпе, без надрыва. Так готовится к следующему этапу, более сложному. После 10-минутного отдыха – переходит к «настройке» верхнего диапазона, к урегулированию громкости голоса и динамике:

Самая простая моя распевка на одной ноте – это «ми-ме-ма-мо-му», ее знает или точно слышал каждый. Бывают случаи, когда я физически не могу распеться из-за отсутствия свободного пространства, когда вокруг люди, а у меня-то голос мощный и громкий. В таком случае я распеваюсь без звука – на дыхании. Например, делаю выдох на звук «ф» или другую шипящую, выбирая удобный для себя ритм и разминая таким образом диафрагму.

Еще один важный пункт, которому следует Порядинский – эмоционально-психологическая подготовка к выступлению:

За 2-3 часа перед музыкальной программой я обязательно распеваюсь, но, кроме этого, для меня важно побыть наедине со своими мыслями и настроением. Я должен быть спокойным внутри, чтобы волнение не повлияло на голосовые возможности!

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