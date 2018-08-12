Похудевшая Рианна восхитила фигурой в купальнике

Певица Рианна поразила поклонников переменами во внешности: фото.

Исполнительница Рианна удивила поклонников своим преображением - артистке удалось избавиться от лишних килограммов.

Фотографию, на которой похудевшая певица позирует в красном бикини, она разместила в своем Instagram-аккаунте.

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Артистка часто поддается критике из-за того, что может достаточно быстро набрать вес, однако недавно в интервью Vogue Рианна заявляла, что собирается серьезно заняться собой:

Я собираюсь вернуться к тренировкам и, я надеюсь, что не потеряю свои бедра, попу и ляжки, ну, не все ляжки.

🇧🇧 BARBADOS 🇧🇧 Публикация от Rihanna (@___badgalriri____) 12 Авг 2018 в 3:39 PDT

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