Похудевшая Рианна восхитила фигурой в купальнике
Певица Рианна поразила поклонников переменами во внешности: фото.
Исполнительница Рианна удивила поклонников своим преображением - артистке удалось избавиться от лишних килограммов.
Фотографию, на которой похудевшая певица позирует в красном бикини, она разместила в своем Instagram-аккаунте.
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Артистка часто поддается критике из-за того, что может достаточно быстро набрать вес, однако недавно в интервью Vogue Рианна заявляла, что собирается серьезно заняться собой:
Я собираюсь вернуться к тренировкам и, я надеюсь, что не потеряю свои бедра, попу и ляжки, ну, не все ляжки.
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