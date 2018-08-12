Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Похудевшая Рианна восхитила фигурой в купальнике

Комментариев: 1
Певица Рианна поразила поклонников переменами во внешности: фото.
Похудевшая Рианна восхитила фигурой в купальнике
Похудевшая Рианна восхитила фигурой в купальнике
instagram.com/___badgalriri____

Исполнительница Рианна удивила поклонников своим преображением - артистке удалось избавиться от лишних килограммов.

Фотографию, на которой похудевшая певица позирует в красном бикини, она разместила в своем Instagram-аккаунте.

Читай также: В Индии нашли двойника Рианны: впечатляющие фото красотки

Артистка часто поддается критике из-за того, что может достаточно быстро набрать вес, однако недавно в интервью Vogue Рианна заявляла, что собирается серьезно заняться собой:

Я собираюсь вернуться к тренировкам и, я надеюсь, что не потеряю свои бедра, попу и ляжки, ну, не все ляжки.

 

🇧🇧 BARBADOS 🇧🇧

Публикация от Rihanna (@___badgalriri____)

Напомним, актер Джейсон Стэтхем женится. Подробности будущей свадьбы читайте здесь.

Поделись:
Теги: Рианна, новости, фото, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Андрей Вл-ч  (аноним)  13.08.2018, 18:43
Оценка:  0
Андрей Вл-ч
Кого может восхитить эта черножопая, распухшая сучка?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь