Джейсон Стэтхем женится: названа дата свадьбы

51-летний актер Джейсон Стэтхем и 31-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли решили узаконить отношения.

Актер Джейсон Стэтхем женится на модели Рози Хантингтон-Уайли.

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Как передает The Daily Mail, возлюбленные приняли решение связать себя узами брака после 8 лет отношений.

Будущие супруги собирались устроить торжественную церемонию еще в прошлом году, но позже отказались от этой идеи из-за предстоящих родов Рози. Теперь же звезды решили наконец-то осуществить задуманное и назначили свадьбу на 31 декабря 2018 года.

Встречаться они начали еще в 2010 году, а в 2017 у пары родился сын Оскар.

Напомним, украинский певец Эдуард Приступа, выступающий под псевдо Диля, впервые стал отцом.