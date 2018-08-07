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Джейсон Стэтхем женится: названа дата свадьбы

Комментариев: 4
51-летний актер Джейсон Стэтхем и 31-летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли решили узаконить отношения.
Джейсон Стэтхем женится на Рози Хантингтон-Уайли: названа дата свадьбы
Джейсон Стэтхем женится на Рози Хантингтон-Уайли: названа дата свадьбы
instagram.com/jasonstatham

Актер Джейсон Стэтхем женится на модели Рози Хантингтон-Уайли.

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Как передает The Daily Mail, возлюбленные приняли решение связать себя узами брака после 8 лет отношений.

Будущие супруги собирались устроить торжественную церемонию еще в прошлом году, но позже отказались от этой идеи из-за предстоящих родов Рози. Теперь же звезды решили наконец-то осуществить задуманное и назначили свадьбу на 31 декабря 2018 года.

Встречаться они начали еще в 2010 году, а в 2017 у пары родился сын Оскар.

 

Dads movie premiere. So proud of you j. ❤️

Публикация от Rosie HW (@rosiehw)

Напомним, украинский певец Эдуард Приступа, выступающий под псевдо Диля, впервые стал отцом.

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Теги: Джейсон Стэтхем, Рози Хантингтон-Уайтли, новости, свадьба, шоу-биз
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Комментариев (4)
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петенька  (аноним)  13.08.2018, 15:44
Оценка:  0
петенька
Гы-гы-гы! Я пёрнул!
ГyнВсемогущий    13.08.2018, 15:26
Оценка:  0
ГyнВсемогущий
Странно.Ведь Джейсон уже давно сменил масть и стал голубцом...
гость  (аноним)  13.08.2018, 15:01
Оценка:  0
гость
Тут любви нет однозначно. Только показуха. Ну а то что она забеременела и родит - залёт который удобен обоим родителям.
pусский  (аноним)  13.08.2018, 14:48
Оценка:  0
pусский
Он педик! А она сраная блядюга! Одним словом - пиндосня, бля!
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