Проведение международного песенного конкурса "Евровидение" в Израиле ранее оказалось под угрозой срыва.

Конкурс “Евровидение-2019“ все-таки состоится в Израиле, несмотря на угрозу переноса мероприятия в другую страну.

Так, организаторы поставили израильскому телерадиовещателю KAN жесткий ультиматум: если он не внесет необходимую сумму залога, Европейский вещательный союз будет подыскивать новую площадку для проведения конкурса.

Израильское министерство финансов и корпорация общественного вещания договорились о выплате 12 млн евро в виде гарантийного взноса Европейскому вещательному союзу, передает газета The Jerusalem Post.



Вся эта сумма должна быть переведена уже сегодня, 14 августа. Именно сегодня вечером истекает отведенный ЕВС срок для внесения необходимого залога.



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Минфин разрешил телерадиокорпорации KAN взять кредит для оплаты депозита. Согласно условиям сделки, которую пока не подтверждают в вещательной корпорации, правительство выплатит кредит вместо KAN в случае, если корпорация не сможет его вернуть “из-за непредвиденных обстоятельств“.

Ранее израильская государственная телерадиокорпорация оценила расходы на проведение “Евровидения“ в 2019 году в 157 миллионов шекелей (почти $43 млн). При этом доходы от проведения конкурса оцениваются всего в 14,5 млн долларов. Разницу в 28 с лишним миллионов долларов телерадиокорпорация требовала из госбюджета Израиля.



Минфин Израиля не хотел не только оплатить эти расходы, но и выделять 12 млн евро, так как в случае если конкурс все же не состоится, эти деньги возвращены Израилю не будут.

Напомним, ранее украинская певица Надя Дорофеева показала свою маму.