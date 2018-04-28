В Турции объяснили, почему бойкотируют "Евровидение"

Турция не принимает участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" с 2012 года.

Песенный конкурс “Евровидение“ несет угрозу моральным ценностям, считают в Турции.

Как передает Hürriyet Daily News, именно это является причиной, по которой страна бойкотирует мероприятия. Глава публичной телекомпании Турции Ибрагим Эрен объяснил:

Мы не собираемся участвовать в конкурсе. Как общественный вещатель, мы не можем транслировать в прямом эфире в 21:00, когда дети не спят, кого-то вроде бородатого австрийца в юбке, который не признает половую принадлежность и утверждает, что он не мужчина и не женщина.

Речь идет об австрийском певце Томасе Нойвирте, выступающим в женском образе Кончиты Вурст.

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Турция не участвует в “Евровидении“ с 2012 года в знак протеста против изменений в системе голосования 50/50, а также из-за правила “Большой пятерки“, которое позволяет Испании, Италии, Великобритании, Франции и Германии автоматически попадать в финал конкурса.

Напомним, участники южноафриканской рейв-группы Die Antwoord прилетели в Киев и уже поделились первой фотографией, сделанной в столице Украины.