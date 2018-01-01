Актёры шоу «Мамахохотала» почувствовали себя ковбоями
Ребята, которые знакомы украинцам по шоу «Мамахохотала» на НЛО TV, устроили для киевлян (и это только начало) настоящий праздник живота! Силами ивент-отдела студии был организован «Пикник с Мамахохотала», на котором каждый гость смог бесплатно поесть вкусной и свежей еды, оседлать быка, быть облитым «главным инфоголиком страны» Женей Яновичем из водного пистолета, мог научиться готовить мясо вместе с Олегом Маслюком и победить Аню Гресь в поедании еды (а Аня #живётчтобыесть!).
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Мероприятие проходило в стиле Дикого Запада: на входе гостей встречали аниматоры-ковбои, а рядом с ними – прекрасные лошадки, с которыми можно было не только сфотографироваться, но и покататься. Родео на быке, ковбойская дуэль, настольные игры, пиньяты, фотозоны, танцы с курицами (ростовые куклы, но как живые!) – только малая часть активностей пикника!
Приятно, что в Украине появляются мероприятия, сделанные для людей и продуманные до мелочей. Более того, «Пикник» – абсолютно бесплатный ивент, на который можно попасть, заполнив анкету. Мероприятий такого формата пока не делал еще никто, это тот случай, когда люди могут в свободном формате и непринужденной обстановке быть на одном празднике с любимыми актерами; это то мероприятие, где все друзья.
В этом году было принято решение не останавливаться только на Киеве. Так что следите за соцсетями и ждите пикник в вашем городе! «Мамахохотала» совместно с ТМ «Аппетитна» готовы вкусно кормить, развлекать и запоминаться на всю жизнь!
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