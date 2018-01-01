Актёры шоу «Мамахохотала» почувствовали себя ковбоями

Ни для кого не секрет, что лето – пора активностей, развлечений и всплеска фантазий. Правда, не всем удаётся повеселиться даже в жаркую пору, ведь проблемы, дела, отложенные задачи… Но этим летом студия «Мамахохотала» нашла решение!

Ребята, которые знакомы украинцам по шоу «Мамахохотала» на НЛО TV, устроили для киевлян (и это только начало) настоящий праздник живота! Силами ивент-отдела студии был организован «Пикник с Мамахохотала», на котором каждый гость смог бесплатно поесть вкусной и свежей еды, оседлать быка, быть облитым «главным инфоголиком страны» Женей Яновичем из водного пистолета, мог научиться готовить мясо вместе с Олегом Маслюком и победить Аню Гресь в поедании еды (а Аня #живётчтобыесть!).

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Мероприятие проходило в стиле Дикого Запада: на входе гостей встречали аниматоры-ковбои, а рядом с ними – прекрасные лошадки, с которыми можно было не только сфотографироваться, но и покататься. Родео на быке, ковбойская дуэль, настольные игры, пиньяты, фотозоны, танцы с курицами (ростовые куклы, но как живые!) – только малая часть активностей пикника!

Ростовые куклы куриц пресс-служба

Приятно, что в Украине появляются мероприятия, сделанные для людей и продуманные до мелочей. Более того, «Пикник» – абсолютно бесплатный ивент, на который можно попасть, заполнив анкету. Мероприятий такого формата пока не делал еще никто, это тот случай, когда люди могут в свободном формате и непринужденной обстановке быть на одном празднике с любимыми актерами; это то мероприятие, где все друзья.

В этом году было принято решение не останавливаться только на Киеве. Так что следите за соцсетями и ждите пикник в вашем городе! «Мамахохотала» совместно с ТМ «Аппетитна» готовы вкусно кормить, развлекать и запоминаться на всю жизнь!

пресс-служба

Напомним также, что стали известны новые подробности об участниках сериалити “Киев днем и ночью“.