Солистка группы "НеАнгелы" откровенно рассказала о первом поцелуе

Солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха призналась, каким был ее первый поцелуй.

К своему первому поцелую участница популярного коллектива “НеАнгелы“ Виктория Смеюха относится достаточно скептически.

Об этом артистка призналась за кулисами шоу “З Днем народження, Україно!“:

Это был, наверное, не поцелуй, а все-таки пародия на него. В детском саду один парнишка, замылив мне глаза, сказал, мол, “давай поменяемся жвачками и таким образом с тобой поцелуемся“. Я на него сначала, как на дурачка посмотрела, а он меня начал подзадоривать: “Ты что, боишься?“. На всю жизнь запомнила!

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А вот “осознанный первый поцелуй“ произошел у Вики, когда она училась во втором классе. Интересно, что перед этим она увидела вещий сон:

Мне приснилось, как меня целует парень, я еще удивилась: к чему этот сон? В этот вечер меня домой после школы проводил мальчик, возле подъезда обнял и поцеловал.

Но самые яркие и сладкие поцелуи, по словам Вики, только с любимыми людьми:

Конечно, это было, когда я любила человека. Мне хотелось целоваться бесконечно. Всю ночь напролет мы этим и занимались. Энергетика у нас была самая что ни наесть любвеобильная и сильная.

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