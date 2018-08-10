MONATIK трогательно поздравил жену с днем рождения
Украинский мультиартист Дмитрий Монатик, выступающий под псевдо MONATIK, трогательно поздравил с днем рождения жену Ирину Демичеву.
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Певец предпочитает не афишировать личную жизнь и публично не говорит о жене и детях. Однако в день рождения возлюбленной Дима не удержался и опубликовал в своем Instagram-аккаунте ее фотографию с трогательным стихом:
Даже если упадёт небо
И следы все заметёт снегом
Если время посмеет твоё имя забыть...
Даже если земля погаснет
И на ней теперь ни души нет ...
Я тебя не забуду ...
Я тебя найду ...
Я тебя не забуду...
Я тебя найду...
Я тебя не забуду и буду любить!!!
Я тебя догоню и буду любить !!! Спасибо за каждый миг, за вечность, за каждую мысль, стих и песню. Это Ты в моей голове их создаёшь ! С днём рождения моя драгоценная ,любимая I.V.
П.С. Сегодня Вся #КубаЗвучит для тебя!
Даже если упадёт небо И следы все заметёт снегом Если время посмеет твоё имя забыть... Даже если земля погаснет И на ней теперь ни души нет ... Я тебя не забуду ... Я тебя найду ... Я тебя не забуду... Я тебя найду... Я тебя не забуду и буду любить!!! Я тебя догоню и буду любить !!! Спасибо за каждый миг, за вечность, за каждую мысль ,стих и песню. Это Ты в моей голове их создаёшь ! С днём рождения моя драгоценная ,любимая I.V. П.С. Сегодня Вся #КубаЗвучит для тебя!!!))) #ШептатьЕеВолосы #ВплетатьБелыеПолосы
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