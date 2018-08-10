MONATIK трогательно поздравил жену с днем рождения

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик, выступающий под псевдо MONATIK, трогательно поздравил с днем рождения жену Ирину Демичеву.

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Певец предпочитает не афишировать личную жизнь и публично не говорит о жене и детях. Однако в день рождения возлюбленной Дима не удержался и опубликовал в своем Instagram-аккаунте ее фотографию с трогательным стихом:

Даже если упадёт небо

И следы все заметёт снегом

Если время посмеет твоё имя забыть...

Даже если земля погаснет

И на ней теперь ни души нет ...

Я тебя не забуду ...

Я тебя найду ...

Я тебя не забуду...

Я тебя найду...

Я тебя не забуду и буду любить!!!

Я тебя догоню и буду любить !!! Спасибо за каждый миг, за вечность, за каждую мысль, стих и песню. Это Ты в моей голове их создаёшь ! С днём рождения моя драгоценная ,любимая I.V.



П.С. Сегодня Вся #КубаЗвучит для тебя!