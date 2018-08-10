Даша Трегубова трогательно прочитала украинские стихи: видео

Актриса и ведущая нового грандиозного проекта СТБ «Цієї миті рік потому» – Даша Трегубова – находит вдохновение не только в любимой работе, но и в стихах.

В рамках видеопроекта «Даша читает», режиссёром которого выступил Сергей Осокин, она записала произведения украинских поэтов. Стихи зазвучали по-новому, очень трогательно и по-женски.

Актриса написала в социальной сети:

Я давно об этом мечтала! Очень сильно люблю наших поэтов и их стихи, но нигде в сети нет их прочтений. Теперь будут. Мои любимые стихи на украинском и русском буду читать в проекте #дашачитає #дашачитает. Нехай українських поетів почують всі!

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В сети уже появились первые видео с прочтением стихов Сергея Жадана, Николая Кулинича, Сергея Седрика, Катерины Бабкиной.

Даша Трегубова отметила команду проекта:

Команда, яка робить цей некомерційний, але такий улюблений мій проект – ви найкращі! Serega Osokin, Maksym Muzychuk, Алинка Лыкова, Ольга Бех – дякую!

Видеопроект собрал множество восторженных отзывов поклонников Даши, которая призналась:

Друзья, вот правда, даже не представляла, что вам так зайдёт этот проект. Каждый, кого я встречаю, говорит о стихах в #дашачитает. Мне звонят, пишут, хвалят, хотят ещё... Я счастлива, что вам нравится. Мы их записали всего 7, планируем ещё.

Напомним, что проект «Цієї миті рік потому» стартует 31 августа в 20.00 на СТБ.

«Цієї миті рік потому» – это адаптация совершенно нового, но уже зарекомендовавшего себя британского формата This Time Next Year. Герои шоу приходят в студию к ведущей, чтобы рассказать о самой сокровенной цели в жизни. Ведущая помогает герою разобраться, почему его желание до сих пор не реализовано, после чего берет с него обещание в течение года воплотить свою цель в реальность и снова прийти в студию. У героя есть 365 дней, в течение которых команда проекта будет неустанно фиксировать все его успехи и неудачи на пути к цели. А вот зритель увидит, какие изменения произошли в жизни героя, всего за считанные секунды, ведь от обещания героя, данного «цієї миті», до результата «рік потому» лежит расстояние длиною в несколько шагов ведущей в студии.

Напомним также, что Оксана Марченко приняла #танціззіркамиchallenge. Подробнее по ссылке.