Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Даша Трегубова трогательно прочитала украинские стихи: видео

Комментариев: 1
Актриса и ведущая нового грандиозного проекта СТБ «Цієї миті рік потому» – Даша Трегубова – находит вдохновение не только в любимой работе, но и в стихах.
Даша Трегубова читает украинские стихи: видео
Даша Трегубова читает украинские стихи: видео
пресс-служба канала СТБ

В рамках видеопроекта «Даша читает», режиссёром которого выступил Сергей Осокин, она записала произведения украинских поэтов. Стихи зазвучали по-новому, очень трогательно и по-женски. 

Актриса написала в социальной сети:

Я давно об этом мечтала! Очень сильно люблю наших поэтов и их стихи, но нигде в сети нет их прочтений. Теперь будут. Мои любимые стихи на украинском и русском буду читать в проекте #дашачитає #дашачитает. Нехай українських поетів почують всі!

Читайте также: MONATIK трогательно поздравил жену с днем рождения

В сети уже появились первые видео с прочтением стихов Сергея Жадана, Николая Кулинича, Сергея Седрика, Катерины Бабкиной.

Даша Трегубова отметила команду проекта:

Команда, яка робить цей некомерційний, але такий улюблений мій проект – ви найкращі! Serega Osokin, Maksym Muzychuk, Алинка Лыкова, Ольга Бех – дякую!

Видеопроект собрал множество восторженных отзывов поклонников Даши, которая призналась:

Друзья, вот правда, даже не представляла, что вам так зайдёт этот проект. Каждый, кого я встречаю, говорит о стихах в #дашачитает. Мне звонят, пишут, хвалят, хотят ещё... Я счастлива, что вам нравится. Мы их записали всего 7, планируем ещё.

Напомним, что проект «Цієї миті рік потому» стартует  31 августа в 20.00 на СТБ.

«Цієї миті рік потому» – это адаптация  совершенно нового, но уже зарекомендовавшего себя британского формата This Time Next Year. Герои шоу приходят в студию к ведущей, чтобы рассказать о самой сокровенной цели в жизни. Ведущая помогает герою разобраться, почему его желание до сих пор не реализовано, после чего берет с него обещание в течение года воплотить свою цель в реальность и снова прийти в студию. У героя есть 365 дней, в течение которых команда проекта будет неустанно фиксировать все его успехи и неудачи на пути к цели. А вот зритель увидит, какие изменения произошли в жизни героя, всего за считанные секунды, ведь от обещания героя, данного «цієї миті», до результата «рік потому» лежит расстояние длиною в несколько шагов ведущей в студии.

Напомним также, что Оксана Марченко приняла #танціззіркамиchallenge. Подробнее по ссылке.

Поделись:
Теги: Даша Трегубова, украинские поэты, поэзия, стихи, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба телеканала "СТБ"

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
ivansobolev1990    10.08.2018, 18:10
Оценка:  0
ivansobolev1990
супер!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь