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Пародия на клип "Время и Стекло" возглавила тренды YouTube

Комментариев: 1
Пародию на клип "Е, бой" популярной группы "Время и Стекло" сняли авторы интернет-шоу "Чоткий паца".
Пародия на клип "Время и Стекло" возглавила тренды YouTube
Пародия на клип "Время и Стекло" возглавила тренды YouTube
instagram.com/vremyaisteklo

Первое место в трендах на YouTube заняла пародия на клип "Е, бой" группы "Время и Стекло".

Забавный ролик сняли авторы интернет-шоу "Чоткий паца" и посвятили его всем, кто хоть раз отдыхал в детском лагере:

А если проще - нашему детству. Надеемся, наш клип помог вам окунуться в незабываемые детские годы и вспомнить себя - молодого и счастливого.

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За четыре дня пародия собрала более 3,2 млн просмотров, 204 тысячи лайков и возглавила тренды YouTube.

Посмотреть пародию на клип "Е, бой" группы "Время и Стекло" можно здесь:

Оригинал клипа "Е, бой":

Напомним, украинский артист Артем Пивоваров написал песню для звезды шоу "Голос.Дiти" Вероники Коваленко. Послушать хит можно здесь.

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Теги: Время и Стекло, пародия, видео, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  10.08.2018, 13:46
Оценка:  0
гость
что оригинал, что "остроумнач" (нет) пародия - дикая деградация и полное отсутствие и вкуса и юмора
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