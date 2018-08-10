Пародия на клип "Время и Стекло" возглавила тренды YouTube
Первое место в трендах на YouTube заняла пародия на клип "Е, бой" группы "Время и Стекло".
Забавный ролик сняли авторы интернет-шоу "Чоткий паца" и посвятили его всем, кто хоть раз отдыхал в детском лагере:
А если проще - нашему детству. Надеемся, наш клип помог вам окунуться в незабываемые детские годы и вспомнить себя - молодого и счастливого.
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За четыре дня пародия собрала более 3,2 млн просмотров, 204 тысячи лайков и возглавила тренды YouTube.
Посмотреть пародию на клип "Е, бой" группы "Время и Стекло" можно здесь:
Оригинал клипа "Е, бой":
Напомним, украинский артист Артем Пивоваров написал песню для звезды шоу "Голос.Дiти" Вероники Коваленко. Послушать хит можно здесь.
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