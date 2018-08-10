Пародию на клип "Е, бой" популярной группы "Время и Стекло" сняли авторы интернет-шоу "Чоткий паца".

Пародия на клип "Время и Стекло" возглавила тренды YouTube instagram.com/vremyaisteklo

Первое место в трендах на YouTube заняла пародия на клип "Е, бой" группы "Время и Стекло".

Забавный ролик сняли авторы интернет-шоу "Чоткий паца" и посвятили его всем, кто хоть раз отдыхал в детском лагере:

А если проще - нашему детству. Надеемся, наш клип помог вам окунуться в незабываемые детские годы и вспомнить себя - молодого и счастливого.

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За четыре дня пародия собрала более 3,2 млн просмотров, 204 тысячи лайков и возглавила тренды YouTube.

Посмотреть пародию на клип "Е, бой" группы "Время и Стекло" можно здесь:

Оригинал клипа "Е, бой":

Напомним, украинский артист Артем Пивоваров написал песню для звезды шоу "Голос.Дiти" Вероники Коваленко. Послушать хит можно здесь.