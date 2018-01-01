Артем Пивоваров написал песню для звезды шоу "Голос.Дiти"

Украинский певец Артем Пивоваров выступил автором и саундпродюсером трека "Скажи." для участницы популярного телепроекта "Голос.Діти" Вероники Коваленко.

“Скажи.“ — второй сольный сингл Вероники Коваленко, участницы телешоу “Голос.Дiти“.

В Youtube ее авторский кавер на хит “Тает лед“ взял отметку в 13 миллионов просмотров. А над своим новым треком молодая певица работала совместно с музыкантом Артемом Пивоваровым. Он создал слова, музыку, а также выступил саундпродюсером сингла.

Рассказывая о своей работе, Вероника переполнена эмоциями, и лишь цитирует слова песни:

“СКАЖИ.“ — это о первой любви, когда от переполняющих чувств не ощущаешь “холод дворов“, когда в лужах видишь “море цветов“ и когда “кружит головы в унисон“.

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Работа над синглом оттачивалась до мелочей, перебиралось огромное количество вариантов его подачи. Вероника проявляла свойственные ей трепетность и профессиональную скрупулезность: допоздна работала в студии, перебирая с Артемом Пивоваровым все свои задумки, пока у слушателя не возникнет ностальгия по состоянию первой влюбленности.

По словам юной артистки, сотрудничество с Артемом Пивоваровым было максимально комфортным:

Несмотря на свой плотный гастрольный график, Артем присутствовал при записи трека. После каждой студийной сессии я выходила на позитиве, мотивированной двигаться навстречу своим целям, с новыми идеями. Я благодарна за его время и творчество, для меня это очень ценно.

Послушать песню “Скажи.“ Вероники Коваленко можно здесь:

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