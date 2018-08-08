На украинский бойз-бэнд напала пранкерша: видео инцидента

Во время выступления группы "Action" в Киеве произошел неловкий конфуз.

Пока известный пранкер Виталий Седюк затаился в подготовке к очередной эскападе, в Киеве, тем временем, объявилась его последовательница.

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Инцидент произошел 3 августа в ТРЦ "Гулливер" на премьере "Большого анекдот баттла", во время выступления группы "Action" на сцену внезапно выскочила одна из экзальтированных зрительниц.

Прежде чем охрана успела сориентироваться, девушка получила свою минуту славы, удачно вписавшись в коллектив, став пятым импровизированным участником.

Надо отдать должное ребятам, которые, не смотря на свой небольшой опыт выступления перед публикой, не растерялись и ни на секунду не прервали исполнения песни.

Видео инцидента можно посмотреть здесь:

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Напомним, что в пятницу прошла премьера нового шоу от Дяди Жоры "Большой анекдот баттл". Любой посетитель в этот день мог подать заявку на участие и принять участие в розыгрыше супер-приза – путешествии в любую из стран Европы.





В жестком баттле, в присутствии неподкупного и сурового жюри, в состав которого вошли Вячеслав Соломка, Наталья Валевская и Александр Борисенко, победила очаровательная девушка по имени Ольга. Остальные финалисты были награждены памятными подарками от ТРЦ "Гулливер" и лично от Дяди Жоры.

Напомним также, что Дмитрий Комаров показал, как выглядел в 17 лет.