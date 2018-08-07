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Дмитрий Комаров показал, как выглядел в 17 лет

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Украинский телеведущий Дмитрий Комаров поделился с поклонниками архивной фотографией.
Дмитрий Комаров показал, как выглядел в 17 лет
Дмитрий Комаров показал, как выглядел в 17 лет
instagram.com/komarovmir

Ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал фото 18-летней давности.

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На своей странице в социальной сети Instagram ведущий опубликовал снимок, на которому ему 17 лет. На фотографии Дмитрий запечатлен со своей сестрой Ангелиной:

Мама нашла и прислала классную фотку 2000-го года. Не могу не поделиться. Мы с сестрой Ангелиной. Я непременно с фотиком, Киев-19, с советским широкоугольным объективом Мир-47. Прошло 18 лет.

Сестра Дмитрия также поделилась архивным снимком в своем Instagram-аккаунте:

Я тут сама на себя не похожа. А Дима суровый мальчик-красавчик 17 лет назад. Мы с ним сегодня выставляем ретро фотки. Обычно брат меня называет малая, а сегодня я могу ему смело сказать малой.

 

Напомним, британская певица Дуа Липа выступила в одежде известного украинского бренда. Посмотреть фото с концерта артистки можно здесь.

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Теги: Дмитрий Комаров, фото, новости, шоу-биз
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