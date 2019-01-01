Андрей Фединчик сыграет главную роль в сериале "Зоя"

Весной 2019 года украинский телеканал СТБ покажет новый сериал "Зоя", главные роли которого исполнят Андрей Фединчик и Клавдия Дрозд.

По сценарию, Зоя (которую играет Клавдия Дрозд) теряет своего любимого человека: его на смерть сбивает машина.

За рулем зловещего автомобиля была девушка, беременная жена Олега (играет Андрей Фединчик), но никто об этом не подозревает, так как Олег решает взять вину на себя. О своем герое актер рассказал:

Мой герой, Олег, очень хороший парень. Но он попадает в ситуации, в которых жизнь закручивает в такие тиски, что только держись. Не могу сказать, что я с ним в чем-то схож. У меня не было таких жизненных обстоятельств. Как минимум, я не сидел (смеется). Но в чем-то, внутренних качествах, наверное, мы похожи, иначе меня бы не отобрали на эту роль. Олег садится в тюрьму не за свою вину. У него умирает мать. И на зоне ему несладко… В общем, все тяжело.

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Как рассказывает Фединчик, на съемках царит очень хорошая атмосфера. Это уже шестой раз, когда Андрей работает именно с этой съемочной группой. Кстати, благодаря этой команде Андрей Фединчик познакомился со своей женой – актрисой Наталкой Денисенко:

По вечерам мы с женой советуемся по поводу наших ролей, обсуждаем детали, помогаем друг другу. Наталка сейчас тоже в командировке на Житомирщине, она играет в сериале “Крепостная“. Уехала вместе с сыном, она ведь кормит еще, и нельзя оставить ребенка одного. Поэтому дома я один, и значит, сегодня вечером мы не будем общаться.

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