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Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян впервые показали лицо дочери

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Финалисты первого сезона шоу "Голос країни" Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко впервые показали дочь Нину: фото.
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко впервые показали лицо дочери
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко впервые показали лицо дочери
instagram.com/tonya_matvienko

Украинские исполнители Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко впервые показали лицо двухлетней дочери Нины, которую прежде оберегали от прессы.

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Семья артистов снялась в фотосессии для журнала Viva!

В интервью изданию Арсен Мирзоян также признался, как относится к отцовству:

Если расставлять приоритеты, то работа пока стоит у меня на первом месте. И я не думаю, что это плохо. Но и отцовство мне нравится. Я бы поставил его на второе место. Касаемо Тони… Я не могу определить ей порядковый номер. Она есть во всех проявлениях моей жизни – и в работе, и в творческом процессе, и в родительстве, и в любви. В общем, Тоня есть везде, она – в моем мире.

 

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко впервые показали лицо дочери
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко впервые показали лицо дочери
Viva!

 

Напомним, звезда сериала “Форс-мажоры“ Патрик Джей Адамс скоро впервые станет отцом.

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Теги: Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян, фото, новости, шоу-биз
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