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Звезда "Форс-мажоров" впервые станет папой

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Актер Патрик Джей Адамс готовится к пополнению в семье.
Патрик Джей Адамс впервые станет отцом
Патрик Джей Адамс впервые станет отцом
instagram.com/halfadams

Актер Патрик Джей Адамс, сыгравший одну из главных ролей в сериале “Форс-мажоры“, впервые станет отцом.

Его супруга - звезда сериала “Милые обманщицы“ Тройэн Беллисарио, беременна. Слухи об интересном положении Тройэн появились еще в конце мая. Тогда папарацци удалось заснять актрису в купальнике во время отдыха в Греции, и уже тогда был заметен округлившийся животик. 

 

Тройэн Беллисарио во время отдыха в Греции
Тройэн Беллисарио во время отдыха в Греции
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Сейчас же издание E! News подтвердило, что актриса находится в интересном положении. Это будет первый ребенок как для Тройэн, так и для Патрика.

К слову, в “Форс-мажорах“ Патрик Джей Адамс играл мужа героини Меган Маркл. После седьмого сезона они оба покинули сериал.

Напомним, ранее украинский хореограф Алена Шоптенко показала трогательное фото с сыном и объявила, что возвращается к работе.

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Теги: Патрик Джей Адамс, Тройэн Беллисарио, новости, шоу-биз
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