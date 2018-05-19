Звезда "Форс-мажоров" впервые станет папой

Актер Патрик Джей Адамс, сыгравший одну из главных ролей в сериале “Форс-мажоры“, впервые станет отцом.

Его супруга - звезда сериала “Милые обманщицы“ Тройэн Беллисарио, беременна. Слухи об интересном положении Тройэн появились еще в конце мая. Тогда папарацци удалось заснять актрису в купальнике во время отдыха в Греции, и уже тогда был заметен округлившийся животик.

Тройэн Беллисарио во время отдыха в Греции BackGrid

Сейчас же издание E! News подтвердило, что актриса находится в интересном положении. Это будет первый ребенок как для Тройэн, так и для Патрика.

К слову, в “Форс-мажорах“ Патрик Джей Адамс играл мужа героини Меган Маркл. После седьмого сезона они оба покинули сериал.

Напомним, ранее украинский хореограф Алена Шоптенко показала трогательное фото с сыном и объявила, что возвращается к работе.