Тоня Матвиенко показала младшую дочь
Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна носит фамилию матери?
Звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян воспитывают одного общего ребенка – дочь Нину, которую назвали в честь бабушки. Но теперь появился повод думать, что ребенок носит не только имя Нины Матвиенко, но и ее фамилию.
Тоня Матвиенко на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором позируют ее мать и дочь – Нины Матвиенко:
Дві Ніни Матвієнко 😘👸
Подписчики Тони Матвиенко сразу в комментариях начали оставлять вопросы относительно фамилии их с Мирзояном дочери, но певица пока молчит.
Напомним, Лилия Ребрик родила. Имя и пол ребенка – по ссылке.
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