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Тоня Матвиенко показала младшую дочь

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Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна носит фамилию матери?
Тоня Матвиенко показала младшую дочь
Тоня Матвиенко показала младшую дочь
instagram.com/tonya_matvienko​

Звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян воспитывают одного общего ребенка – дочь Нину, которую назвали в честь бабушки. Но теперь появился повод думать, что ребенок носит не только имя Нины Матвиенко, но и ее фамилию.

Тоня Матвиенко на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором позируют ее мать и дочь – Нины Матвиенко:

Дві Ніни Матвієнко 😘👸

Тоня Матвиенко показала младшую дочь
Тоня Матвиенко показала младшую дочь
instagram.com/tonya_matvienko​

Подписчики Тони Матвиенко сразу в комментариях начали оставлять вопросы относительно фамилии их с Мирзояном дочери, но певица пока молчит.

Напомним, Лилия Ребрик родила. Имя и пол ребенка – по ссылке.

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Теги: Тоня Матвиенко, Нина Матвиенко, Тоня Матвиенко, тоня и нина матвиенко, Арсен Мирозян, арсен мирзоян и тоня матвиенко
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