Дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна носит фамилию матери?

Звездные супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян воспитывают одного общего ребенка – дочь Нину, которую назвали в честь бабушки. Но теперь появился повод думать, что ребенок носит не только имя Нины Матвиенко, но и ее фамилию.

Тоня Матвиенко на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором позируют ее мать и дочь – Нины Матвиенко:

Дві Ніни Матвієнко 😘👸

Тоня Матвиенко показала младшую дочь instagram.com/tonya_matvienko​

Подписчики Тони Матвиенко сразу в комментариях начали оставлять вопросы относительно фамилии их с Мирзояном дочери, но певица пока молчит.

Напомним, Лилия Ребрик родила. Имя и пол ребенка – по ссылке.