Лилия Ребрик родила второго ребенка

Лилия Ребрик и Андрей Дикий стали родителями во второй раз.

Лилия Ребрик родила второй раз.

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Ведущая программы «Ранок з Україною» на телеканале «Украина» Лилия Ребрик родила дочку, которую назвали Полиной.

Девочка появилась на свет 30 апреля в 02:24 утра в одном из частных роддомов Киева. Вес малышки – 4100 кг, рост – 55 см .

Имя для малышки предложила их с хореографом Андреем Диким старшая дочь Диана.

Дианка очень хотела сестричку. Именно она предложила имя для малышки – Полина. Нам оно тоже очень понравилось, так что решили: будет Дикая Полина Андреевна», – рассказала Лилия.

Мама и малышка чувствуют себя отлично.

Супруги Лилия Ребрик и Андрей Дикий с дочерью Дианой instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, певица Светлана Лобода тоже скоро станет мамой во второй раз, об этом артистка сообщила лично. Подробности по ссылке.