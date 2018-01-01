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Лилия Ребрик родила второго ребенка

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Лилия Ребрик и Андрей Дикий стали родителями во второй раз.
Лилия Ребрик родила второго ребенка
Лилия Ребрик родила второго ребенка
instagram.com/liliia.rebrik

Лилия Ребрик родила второй раз. 

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Ведущая программы «Ранок з Україною» на телеканале «Украина» Лилия Ребрик родила дочку, которую назвали Полиной.
Девочка появилась на свет 30 апреля в 02:24 утра в одном из частных роддомов Киева. Вес малышки –  4100 кг, рост – 55 см .
Имя для малышки предложила их с хореографом Андреем Диким старшая дочь Диана.
Дианка очень хотела сестричку. Именно она предложила имя для малышки – Полина. Нам оно тоже очень понравилось, так что решили: будет Дикая Полина Андреевна», – рассказала Лилия.
Мама и малышка чувствуют себя отлично.
Супруги Лилия Ребрик и Андрей Дикий с дочерью Дианой
Супруги Лилия Ребрик и Андрей Дикий с дочерью Дианой
instagram.com/liliia.rebrik

 

Напомним, певица Светлана Лобода тоже скоро станет мамой во второй раз, об этом артистка сообщила лично. Подробности по ссылке.

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