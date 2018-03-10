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Официальное признание: Светлана Лобода ждет ребенка

Комментариев: 5
Светлана Лобода официально подтвердила, что готовится стать мамой во второй раз.
Официальное признание: Светлана Лобода ждет ребенка
Официальное признание: Светлана Лобода ждет ребенка
facebook.com/natella.krapivina

Не так давно появилась информация о беременности Светланы Лободы. Позже один из лучших друзей певицы подтвердил беременность, но официального подтверждения ни от самой LOBODA, ни от её пресс-службы не было.

И вот, на сцене Международной профессиональной музыкальной премии BraVo Светлана Лобода подтвердила информацию о своей беременности:

Этот год был наполнен яркими событиями, и в моей жизни он стал знаковым! Я ухожу в небольшой отпуск, чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре! А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины - рождению малыша.

Также на своих страницах в Facebook подтвердили продюсер и пиар-директор певицы - Нателла Крапивина и Юла Юла. 

Кстати, в отцы ребенку приписывают фронтмена группы Rammstein Тиля Линдеманна.

А Лилия Ребрик пребывает на последних сроках беременности. Недавно ведущая поделилась фото с баночкой соленых огурцов и назвала продукт, который ей очень полюбился за время беременности. Подробности можете узнать здесь.

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Теги: Лобода, Светлана Лобода, Лобода беременна, светлана лобода инстаграм, беременность
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Комментариев (5)
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Фрау_Мюллер    11.03.2018, 14:50
Оценка:  0
Фрау_Мюллер
Откуда столько злости..и лезут, и лезут, она что, всем обязана отчитываться? Пусть Боженька поможет ей выносить и легко родить здорового малыша, чтобы все хорошо прошло
sansantral    11.03.2018, 12:45
Оценка:  0
sansantral
ЛЯБЛУДУ оттрахал гей Тилль . Этож надо так было раскорячиться что бы у п... встал на шоколадный глаз ляблуды!
петенька  (аноним)  11.03.2018, 12:10
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
гость  (аноним)  11.03.2018, 12:06
Оценка:  0
гость
Как от вибратора забеременеть можно ? Кого-то за уши притянула к пездеnее своей.
гость  (аноним)  11.03.2018, 11:18
Оценка:  0
гость
Называется, пресса "изнасиловала"! Ну беременная, ну скрывала подольше, так нет же, въелись, додавили, заставили. Недаром Софи Марсо когда-то сказала, что можно было что-то склеить, но "пресса разрушила наши отношения". Теперь будут трубить и надоедать.
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