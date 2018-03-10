Официальное признание: Светлана Лобода ждет ребенка

Светлана Лобода официально подтвердила, что готовится стать мамой во второй раз.

Не так давно появилась информация о беременности Светланы Лободы. Позже один из лучших друзей певицы подтвердил беременность, но официального подтверждения ни от самой LOBODA, ни от её пресс-службы не было.

И вот, на сцене Международной профессиональной музыкальной премии BraVo Светлана Лобода подтвердила информацию о своей беременности :

Этот год был наполнен яркими событиями, и в моей жизни он стал знаковым! Я ухожу в небольшой отпуск, чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре! А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины - рождению малыша.

Также на своих страницах в Facebook подтвердили продюсер и пиар-директор певицы - Нателла Крапивина и Юла Юла.

Кстати, в отцы ребенку приписывают фронтмена группы Rammstein Тиля Линдеманна.

А Лилия Ребрик пребывает на последних сроках беременности. Недавно ведущая поделилась фото с баночкой соленых огурцов и назвала продукт, который ей очень полюбился за время беременности. Подробности можете узнать здесь.