В фильме «DZIDZIO Перший раз» снялся покинувший группу участник
Несколько месяцев назад Юлик принял решение начать авторский проект, в котором он занялся ди-джеингом, написанием авторских треков и созданием ремикс-версии на песни топовых украинских артистов.
Несмотря на то, что мужчина покинул группу DZIDZIO, его позвали сняться в фильме:
Очень приятно было стать частью качественного украинского контента, который создает «DZIDZIO Film». В этой киноленте, как и в предыдущих, я играл самого себя – то есть мне не пришлось вживаться в роль.
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К слову, Юлик не впервые снимается в фильмах, будучи в составе коллектива DZIDZIO, он сыграл много ролей:
Для меня процесс фильмографии – это постоянное движение, динамика и прежде всего, новый вызов перед собой. Когда мы начинали снимать мини-фильмы, признаюсь, было немного страшно. С годами этот страх проходит, и камера становится второстепенной вещью, которую ты просто не замечаешь.
В киноленте «DZIDZIO Перший раз» Юлик зажжет требовательную Ходоровскую публику (пгт. около Львова). Все сцены с участием артиста состоялись в одном из ночных клубов, где главные герои киноленты Дзидзьо и Паук приедут позабавиться и послушать известные хиты.
Напомним также, что украинка снялась в кино, вошедшем в ТОП-20 фильмов Канн.
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