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Украинка снялась в кино, вошедшем в ТОП-20 фильмов Канн

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6 августа во всеукраинский прокат выходит лента, снятая режиссером Бенедиктом Ерлингсоном в копродукции Исландии, Франции и Украины под названием "Горная женщина: на войне".
Украинка сыграла в Горная женщина: на войне
Украинка сыграла в Горная женщина: на войне
пресс-служба
Фильм открыл нынешний Одесский кинофестиваль, а также все успел получить признание международной публики. Представленная в Каннах лента получила приз за лучшее музыкальное оформление, а также попала в рейтинг ТОП-20 фильмов от The Hollywood Reporter.
Елена Лавренюк
Елена Лавренюк
пресс-служба
Кроме продюсерского вклада в копродукции, в ленте снялась украинская актриса театра и кино - Елена Лавренюк. О своем участии в фильме она рассказала:
 
Моя роль в фильме небольшая, и когда режиссер выбирал актрису, он искал именно украинку. Съемки проходили у нас, а так как мы с Бенедиктом Ерлингсоном были знакомы раньше, он предложил мне эту небольшую роль лично. Так как я хорошо общаюсь на английском - никаких сложностей с пониманием друг друга не возникало. Все актеры, которые снимались в ленте, и режиссер - это большие профессионалы и работать с ними было лишь удовольствием.
Елена Лавренюк
Елена Лавренюк
пресс-служба
Напомним, что звезда фильма “DZIDZIO Контрабас“ Елена Лавренюк сыграет в фильме “11 детей из Моршина“. Ее персонаж будет главной злодейкой, такой себе “Снежной королевой“. Премьера фильма состоится в декабре этого года.
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Теги: Канны, ТОП-20, лучшие фильмы, украинская актриса
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Источник: ivona bigmir)net
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