Украинка снялась в кино, вошедшем в ТОП-20 фильмов Канн

6 августа во всеукраинский прокат выходит лента, снятая режиссером Бенедиктом Ерлингсоном в копродукции Исландии, Франции и Украины под названием "Горная женщина: на войне".

Фильм открыл нынешний Одесский кинофестиваль, а также все успел получить признание международной публики. Представленная в Каннах лента получила приз за лучшее музыкальное оформление, а также попала в рейтинг ТОП-20 фильмов от The Hollywood Reporter.

Елена Лавренюк пресс-служба

Кроме продюсерского вклада в копродукции, в ленте снялась украинская актриса театра и кино - Елена Лавренюк. О своем участии в фильме она рассказала:

Моя роль в фильме небольшая, и когда режиссер выбирал актрису, он искал именно украинку. Съемки проходили у нас, а так как мы с Бенедиктом Ерлингсоном были знакомы раньше, он предложил мне эту небольшую роль лично. Так как я хорошо общаюсь на английском - никаких сложностей с пониманием друг друга не возникало. Все актеры, которые снимались в ленте, и режиссер - это большие профессионалы и работать с ними было лишь удовольствием.

Елена Лавренюк пресс-служба

Напомним, что звезда фильма “DZIDZIO Контрабас“ Елена Лавренюк сыграет в фильме “11 детей из Моршина“. Ее персонаж будет главной злодейкой, такой себе “Снежной королевой“. Премьера фильма состоится в декабре этого года.