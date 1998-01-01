Эпатажный участник "Х-Фактора" полностью изменил образ и презентовал трек "Умеем любить"

Украинский поп-исполнитель и один из самых эпатажных участников "Х-Фактор-8" Егор Грей уже не первый год известен в украинском шоу-бизнесе.

В течении последних нескольких лет артист экспериментировал с образами и репертуаром, искал себя и набирался сценического опыта. Этой весной Егор Грей решился на отважный шаг – отказаться от эпатажного имиджа и полностью изменить свой творческий образ. Он привлек команду профессионалов и спустя месяцы усердной работы над визуальным и музыкальным перевоплощением презентует трек и лирик-видео “Умеем любить“.

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После участия в последнем сезоне шоу “Х-Фактор“ Егор Грей осознал, что больше не чувствует себя органично в том образе, который транслирует. Он пришел к творческой зрелости, что удается не каждому артисту. Весной Егор Грей запустил Facebook-марафон под названием “Нова Історія“, в котором через свою страницу показывал поклонникам закулисную жизнь и процесс работы над его перевоплощением.

Егор Грей говорит:

Если то, что ты делаешь, не отзывается в душах и сердцах людей, то все это бессмысленно. Можно поставить декорацию, купив ее, а можно посадить живое дерево. Я не хочу больше эпатировать публику, хочу быть настоящим, «живым», снять все маски и быть честным со слушателем. Я начал все с чистого листа, собрал команду настоящих профессионалов шоу-бизнеса, своих единомышленников, людей, которые поверили в мой успех. Вместе с ними мы проделали огромный объем работы, чтобы сегодня “новый“ Егор Грей представил свою первую песню “Умеем любить“.

Саундпродюсером трека выступил известный аранжировщик Сергей Грачев, который работал над песнями Оли Поляковой, Ирины Билык, Верки Сердючки, Гайтаны, Натальи Могилевской и других артистов. Автором музыки и слов выступил друг детства Егора Сергей Бакай.

Обложка трека Егора Грея пресс-служба

Лейтмотив “Умеем любить“ кроется в том, что важно уметь переступить через все проблемы, забыть об отчаянии и научится любить, не взирая ни на что.

Вокальные данные Егора Грея уже успели по достоинству оценить не только поклонники артиста, но и судьи шоу “Х-Фактор“ Олег Винник и Настя Каменских, которые во время съемок теле-шоу из-за чистого звучания голоса усомнились, что певец исполняет песню вживую.

Напомним также, что было названо имя десятого участника шоу “Танці з зірками 2018“.