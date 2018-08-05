Бывшая жена Потапа показала горячие фото с дочерью

Бывшая жена украинского рэпера и продюсера Потапа Ирина Горовая отправилась на семейный отдых.

Со-продюсер "MOZGI Entertainment" Ирина Горовая отправилась в отпуск со своими детьми - дочерью Натальей и сыном Андреем.

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К присоединился парень дочери Горовой Андрей Бойко. В таком составе семья отдыхает в Турции.

Ирина и ее дочь Наталья поспешили поделиться с подписчиками горячими фотографиями в купальниках. Выглядят звезда и ее дочь потрясающе - даже сложно поверить, что они не сестры.

Напомним, ранее украинская ведущая Лилия Ребрик поделилась секретами материнства.