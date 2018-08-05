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Бывшая жена Потапа показала горячие фото с дочерью

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Бывшая жена украинского рэпера и продюсера Потапа Ирина Горовая отправилась на семейный отдых.
Ирина Горовая показала горячие фото с дочерью
Ирина Горовая показала горячие фото с дочерью
instagram.com/gorovaya_irina

Со-продюсер "MOZGI Entertainment" Ирина Горовая отправилась в отпуск со своими детьми - дочерью Натальей и сыном Андреем.

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К присоединился парень дочери Горовой Андрей Бойко. В таком составе семья отдыхает в Турции.

Ирина и ее дочь Наталья поспешили поделиться с подписчиками горячими фотографиями в купальниках. Выглядят звезда и ее дочь потрясающе - даже сложно поверить, что они не сестры.

 

Ураааа! Отпуск! С моей любимой подружкой @natashka.gorovaya ❤️

Допис, поширений Gorovaya Irina (@gorovaya_irina)

 

Лесенка дурачков 😂❤️ #family

Допис, поширений Натали👱🏼‍♀️👑 (@natashka.gorovaya)

 

a sky full of stars and he was staring at her ⠀ А я уже завтра начинаю курс у @guznenkova ⠀ Релакс - это конечно хорошо, но нельзя забывать о спорте и правильном питании. ⠀ Я очень люблю отдых за то, что меня тут прямо таки тянет в зал и кушать полезности ✨ [ алкоголь не в счёт 😂 ] ⠀ А тут совпало просто идеально 🙏🏼 Старт 6.08 и у меня будет своя программа питания и тренировок 🙏🏼 ⠀ Буду красоткой 😈 Ждите фото 😛

Допис, поширений Натали👱🏼‍♀️👑 (@natashka.gorovaya)

 

Напомним, ранее украинская ведущая Лилия Ребрик поделилась секретами материнства.

 

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Теги: Ирина Горовая, Наталья Горовая, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Лол  (аноним)  06.08.2018, 12:57
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Лол
Каждый форматный уе6ок почему то думает что если набьёт татуху, то резко повышает этим свою значимость и социальный статус
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