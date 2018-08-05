Бывшая жена Потапа показала горячие фото с дочерью
Со-продюсер "MOZGI Entertainment" Ирина Горовая отправилась в отпуск со своими детьми - дочерью Натальей и сыном Андреем.
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К присоединился парень дочери Горовой Андрей Бойко. В таком составе семья отдыхает в Турции.
Ирина и ее дочь Наталья поспешили поделиться с подписчиками горячими фотографиями в купальниках. Выглядят звезда и ее дочь потрясающе - даже сложно поверить, что они не сестры.
My mom ❤️ ⠀ Люблю тебя за то, что у нас такие отношения с тобой ❤️ ⠀ Спасибо за то, что я могу поделиться с тобой всем, довериться😌 ⠀ Спасибо за то, что мы с тобой как подружки🔥 ⠀ Спасибо за то, что мы такие классные, в татухах 🤙🏼 ⠀ Спасибо за то, что даёшь мне мотивацию заниматься собой и работать☝🏼 ⠀ Спасибо за то, что ты есть💋 ⠀ P.S. А вы бы сказали, что мы мама и дочь?
a sky full of stars and he was staring at her ⠀ А я уже завтра начинаю курс у @guznenkova ⠀ Релакс - это конечно хорошо, но нельзя забывать о спорте и правильном питании. ⠀ Я очень люблю отдых за то, что меня тут прямо таки тянет в зал и кушать полезности ✨ [ алкоголь не в счёт 😂 ] ⠀ А тут совпало просто идеально 🙏🏼 Старт 6.08 и у меня будет своя программа питания и тренировок 🙏🏼 ⠀ Буду красоткой 😈 Ждите фото 😛
Напомним, ранее украинская ведущая Лилия Ребрик поделилась секретами материнства.
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