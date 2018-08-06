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Наталка Карпа снялась в сказочной фотосессии

Комментариев: 7
После съемок клипа на сингл «Тип» и успешной презентации альбома «Сонцезалежна» популярная певица Наталка Карпа поделилась серией красочных фото.
Наталка Карпа в новой фотосессии
Наталка Карпа в новой фотосессии
пресс-служба телеканала "Интер"

На снимках украинская Наталка Карпа продемонстрировала шикарную фигуру, а также показала, как умеет покорять волны, стала одним из персонажей “Кунг-фу Панда“ и перевоплотилась в бабочку.

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Напомним, недавно певица представила песню “Тип“ и готовится презентовать клип, в котором примерит на себе образ самой сексуальной профессии мира.

Напомним также, что Руслана похвасталась спортивной фигурой в бикини.

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Теги: Наталка Карпа, фотосессия, новости, фото, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  06.08.2018, 12:45
Оценка:  +2
гость
мерзкая жируха, даже не знаю кто такая, а фотосессия вооще трындец ((( продемонстрировала прекрасную фигуру в каком месте???
Vesna_Krasna4    06.08.2018, 12:38
Оценка:  +2
Vesna_Krasna4
Популярная певица? Даже не слышала о ней.
krolikoff_net    06.08.2018, 12:27
Оценка:  -2
krolikoff_net
Красота !
Шаша*    06.08.2018, 12:21
Оценка:  +1
Шаша*
А где Лабуда? Куда Лободу дели?
Почему два дня никаких новостей о Лободе???
krolikoff_net    06.08.2018, 12:27
Оценка:  -2
krolikoff_net
На Нижнем Урюписнке нет интернета, а телеграммы Украина больше не принимает .
беме  (аноним)  06.08.2018, 12:21
Оценка:  +1
беме
ох и мразь жидо свидомая...)
Скатиняка    06.08.2018, 12:21
Оценка:  +1
Скатиняка
ужасный фотожоп
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