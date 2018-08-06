Наталка Карпа снялась в сказочной фотосессии

После съемок клипа на сингл «Тип» и успешной презентации альбома «Сонцезалежна» популярная певица Наталка Карпа поделилась серией красочных фото.

На снимках украинская Наталка Карпа продемонстрировала шикарную фигуру, а также показала, как умеет покорять волны, стала одним из персонажей “Кунг-фу Панда“ и перевоплотилась в бабочку.

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Напомним, недавно певица представила песню “Тип“ и готовится презентовать клип, в котором примерит на себе образ самой сексуальной профессии мира.

Напомним также, что Руслана похвасталась спортивной фигурой в бикини.