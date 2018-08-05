Руслана похвасталась спортивной фигурой в бикини: фото
45-летняя украинская находится в превосходной спортивной форме .
Известная украинская певица Руслана Лыжичко похвасталась изумительным спортивным телом. На своей странице в Instagram звезда поделилась снимками с летней фотосессии у бассейна.
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На фото певица, которая в 2004 году победила на "Евровидении", позирует в голубом бикини и шляпе, демонстрируя отличную фигуру.
"Не пропустите лето! Оно прекрасно", – написала в блоге Руслана.
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