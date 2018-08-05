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Руслана похвасталась спортивной фигурой в бикини: фото

Комментариев: 1
45-летняя украинская находится в превосходной спортивной форме .
Руслана Лыжичко
Руслана Лыжичко
instagram.com/ruslana.lyzhychko/

Известная украинская певица Руслана Лыжичко похвасталась изумительным спортивным телом. На своей странице в Instagram звезда поделилась снимками с летней фотосессии у бассейна. 

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На фото певица, которая в 2004 году победила на "Евровидении", позирует в голубом бикини и шляпе, демонстрируя отличную фигуру.

"Не пропустите лето! Оно прекрасно", – написала в блоге Руслана. 

Ранее Олег Винник показал, как тренируется на райском острове.

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Теги: Руслана Лыжичко, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  05.08.2018, 16:19
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гость
А чому вона зараз не кличе народ на майдан? Щоб боротися зі злочинною владою,видно тепер іі все влаштовує....
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