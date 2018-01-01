Анатолий Анатолич озвучил главного героя комедии «Безумный Будапешт»

В украинском прокате 2 августа стартовал новый французский комедийный экшн под названием «Безумный Будапешт», где главного героя озвучил Анатолий Анатолич.

Это уже не первый опыт озвучки фильмов у телеведущего, ранее голосом Анатолича разговаривал персонаж фильма «Большие глаза» Кристоф Вальц, а также принц из мультфильма «Белоснежка и 7 гномов».

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В этот раз голос Анатолича получил один из главных героев французской комедии «Безумный Будапешт», которая уже вышла во всеукраинский прокат. Главный Зе Интервьюер страны прокомментировал это в своем Instagram:

Я ж кино озвучил. Вот тот что справа и красивый. Это Я. Только француз. Очень смешная комедия. Советую!

«Безумный Будапешт» - это новая картина от режиссера блокбастера "Хитмэн" Ксавье Жана, продюсера оскароносного мюзикла "Артиста" и фантастического боевика "Семь сестер" Адриана Пилотовски. Фильм рассказывает историю о друзьях, которые решают открыть агентство по организации мальчишников. И больше всего для этого подходит городе Будапешт!

Напомним, что в декабре этого года состоится премьера комедии «11 дітей з Моршина», в которой сыграл Анатолий Анатолич, а также Сергей Бабкин, Александр Скичко, Алена Лавренюк, Гарик Корогодский и другие.

Напомним также, что Тина Кароль рассказала, как создала один из своих хитов.