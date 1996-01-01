"Аква Віта" записали ремейк легендарной песни времен "Территории А"
Ремейк легендарной лирической композиции "Поплач", безумно популярной в 90-х, увидел свет 2 августа.
Трек получил новое, более свежее звучание, но сохранил неповторимые ностальгические ноты которые невозможно ни с чем спутать. "Поплач", как и прежде, погружает в атмосферу 90-х, даря теплые воспоминания вызывающие дрожь души.
Послушать новую версию легендарной песни "Поплач" группы "Аква Віта" можно здесь:
Читай также: OLEYNIK выпустил клип с фрагментами личной биографии
Отметим, 8 сентября в клубе MonteRay Live Stage две легендарные евроденс группы, звезды-хит парадов 90-х - "Аква Віта" и VAN GOG дадут специальный концерт для всех, кто рос на "Территории А" и слушал альбомы "А тепер усе інакше" (1997 ) и "Не відлітай" (1996) на пиратских и лицензионных кассетах.
Напомним, украинский певец Сергей Бабкин впервые спел дуэтом с женой. Посмотреть нежное видео супругов можно здесь.
Полная версия правил