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Наталье Могилевской - 43: как менялась внешность похудевшей певицы

Комментариев: 3
В четверг, 2 августа, свой день рождения отмечает украинская певица Наталья Могилевская: яркие фото звезды.
Наталья Могилевская отмечает 43-летие
Наталья Могилевская отмечает 43-летие
instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

2 августа украинской певице Наталье Могилевской исполнилось 43 года.

Сольную карьеру артистка начала более 20 лет назад, на ее счету десяток альбомов и множество хитов, которые знает каждый украинец. Кроме того, она является победительницей проекта “Танці з зірками“ и членом жюри шоу “Голос.Діти“.

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Внимание к себе в 2017 году она привлекла и внушительным похудением - Наталье удалось сбросить более 25 килограммов. Певица продолжает поддерживать себя в форме и регулярно занимается в спортзале.

В честь дня рождения артистки Ivona предлагает вспомнить, как менялась ее внешность.

Напомним, ранее стала известна дата премьеры нового сезона легендарного проекта “Танці з зірками“.

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Теги: Наталья Могилевская, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  02.08.2018, 15:39
Оценка:  0
pусский
Бабка, с днюхой тебя! И добрый совет - ебись только раком, мордой не оборачивайся!
гость  (аноним)  02.08.2018, 15:23
Оценка:  0
гость
Я думал ей за 50..а ей только 43, девочка еще
гость  (аноним)  02.08.2018, 15:22
Оценка:  0
гость
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