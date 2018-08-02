Наталье Могилевской - 43: как менялась внешность похудевшей певицы

В четверг, 2 августа, свой день рождения отмечает украинская певица Наталья Могилевская: яркие фото звезды.

2 августа украинской певице Наталье Могилевской исполнилось 43 года.

Сольную карьеру артистка начала более 20 лет назад, на ее счету десяток альбомов и множество хитов, которые знает каждый украинец. Кроме того, она является победительницей проекта “Танці з зірками“ и членом жюри шоу “Голос.Діти“.

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Внимание к себе в 2017 году она привлекла и внушительным похудением - Наталье удалось сбросить более 25 килограммов. Певица продолжает поддерживать себя в форме и регулярно занимается в спортзале.

В честь дня рождения артистки Ivona предлагает вспомнить, как менялась ее внешность.

Напомним, ранее стала известна дата премьеры нового сезона легендарного проекта “Танці з зірками“.