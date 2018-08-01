Стала известна дата премьеры сезона и имя нового участника шоу "Танці з зірками"

Известны имена первых восьми звездных участников нового сезона шоу "Танці з зірками".

Известно, что в новом сезоне на знаменитый паркет «Танців з зірками» в качестве участника выйдет грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист и тренер «Лиги смеха» Игорь Ласточкин, солистка группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская и актер Павел Вишняков.

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Но эстафета #танціззіркамиchallenge продолжается, и сегодня стало известно имя восьмого участника нового сезона легендарного танцевального проекта. Вызов #танціззіркамиchallenge приняла украино-боливийская певица Michelle Andrade. На своей странице в социальной сети артистка опубликовала видео, в котором станцевала на крыше небоскреба и передала #танціззіркамиchallenge ресторатору и телеведущему Николаю Тищенко.

С кем из профессиональных танцоров выйдет на паркет Michelle Andrade, зрители телеканала «1+1» увидят в новом сезоне «Танців з зірками».

Michelle Andrade пресс-служба канала 1+1

Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете. Также стало известно, что в качестве танцора нового сезона «Танців з зірками» выступит финалист американских Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.

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По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер «Голосу.Діти» MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов, а вот имена остальных звездных участников и танцоров пока держатся в строгой тайне.

Michelle Andrade пресс-служба канала 1+1

Новый сезон легендарного обновленного проекта «Танці з зірками» зрители телеканала «1+1» смогут увидеть уже этой осенью.

Напомним также, что Алексей Душка рассказал о своем новом шоу и признался, кто его вдохновил на идею.