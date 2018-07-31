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Наталья Могилевская показала, как занимается в спортзале

Комментариев: 1
Украинская певица Наталья Могилевская поддерживает себя в физической форме.
Наталья Могилевская показала, как занимается в спортзале
Наталья Могилевская показала, как занимается в спортзале
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Исполнительница Наталья Могилевскаякоторой удалось похудеть на 25 килограммов, показала, как поддерживает себя в физической форме.

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На днях артистка вернулась с отдыха, где также не прекращала заниматься спортом, и тут же похвасталась перед поклонниками снимком, сделанным в спортзале:

Доброе утро! И я снова в Киеве. Прокачиваю силу воли!

 

Поклонники артистки расхвалили ее за увлечение спортом и высоко оценили фигуру Натальи:

Наташа, вы такая умница; Вы помолодели ооооочень, красотка; Выглядите очень круто!

Напомним, ранее Полина Логунова и Анна Добрыднева поделились секретами питания и физических нагрузок.

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Теги: Наталья Могилевская, фото, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pufenja    01.08.2018, 10:58
Оценка:  0
pufenja
Что то плохо она занимается. Живот аж висит, хотя в такой позе он как раз должен подтянуться, получается, что ели она станет ровно, то пузо там не малое
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