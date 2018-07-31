Наталья Могилевская показала, как занимается в спортзале
Украинская певица Наталья Могилевская поддерживает себя в физической форме.
Исполнительница Наталья Могилевская, которой удалось похудеть на 25 килограммов, показала, как поддерживает себя в физической форме.
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На днях артистка вернулась с отдыха, где также не прекращала заниматься спортом, и тут же похвасталась перед поклонниками снимком, сделанным в спортзале:
Доброе утро! И я снова в Киеве. Прокачиваю силу воли!
Поклонники артистки расхвалили ее за увлечение спортом и высоко оценили фигуру Натальи:
Наташа, вы такая умница; Вы помолодели ооооочень, красотка; Выглядите очень круто!
Напомним, ранее Полина Логунова и Анна Добрыднева поделились секретами питания и физических нагрузок.
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