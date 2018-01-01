“Воплі Відоплясова” дали жару на “Импульс Фесте-2018”: яркие фото

27 июля в Харькове стартовал самый масштабный музыкальный фестиваль Восточной Украины “Импульс Фест”, хедлайнером которого стала группа "Воплі Відоплясова".

Главная сцена Park Stage объединила наиболее интересных и харизматичных исполнителей. В день открытия “Импульс Феста” публику харьковского арт-завода “Механика” “зажигали” группы [Ó], KAZKA, "Жадан и Собаки", "Dakh Daughters".

Хедлайнерами первого фестивального дня стала группа “Воплі Відоплясова”. Лидер “ВВ” Олег Скрипка поделился своими впечатлениями от выступления на территории бывшего промышленного предприятия:

Именно в таких локациях рок и рождается! На сегодняшний день существует много рок-фестивалей, но далеко не все из них могут похвастаться роковой атмосферой и роковой публикой, что гораздо главнее!

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При этом, отметил музыкант, Харьков встретил не только драйвово, но и по-домашнему тепло. “Воплі Відоплясова” публика трижды возвращала на сцену после, казалось, окончательного прощания.

Олег Скрипка комментирует:

Рок — это и энергия, и кач, и импровизация, и общение с публикой. На фестивалях надо завоевать зрителя каждой песней, каждым словом в обращении! Поэтому и трек-лист для фестов мы всегда составляем максимально взвешенно. Однако здесь никого завоёвывать не пришлось! Публика со старта принимала, ну, очень хорошо! Под песню “Танці”, которую выпрашивали всей многотысячной толпой, происходило просто сплошное шаманство! Лично от меня — спасибо за поддержку во время исполнения “Країни мрій”. Это особенная для всех нас песня. Верю, что если у каждого будут такие горящие глаза и открытые для мечты о лучшем будущем сердца, мы вместе преодолеем все непростые времена!

Стоит отметить, что во время выступления “ВВ” как раз над сценой можно было наблюдать лунное затмение.

Музыканты с удовольствием приглашают на дальнейшие выступления группы этим летом, ближайшие из которых состоятся:

3 августа — Одесса, “Морвокзал“;

4 августа — Мариуполь, фестиваль “MRPL“

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