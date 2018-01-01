"Это было мистически": Олег Винник рассказал, как собрал стадион в Одессе

Феномен украинской сцены Олег Винник 28 июля дал феерический концерт под луной.

28 июля Всеукраинский гастрольный тур Олега Винника «Ты в курсе» встречала Южная Пальмира. Концерт состоялся на одном из новейших в Европе стадионе «Черноморец» и отличался от всех предыдущих выступлений музыканта новым световым оформлением. Креативная команда технического персонала и осветителей по-новому подошла к разработке сценического освещения и спецэффектов, что сделало шоу Олега Винника уникальным и незабываемым.

Концерт Олега Винника Пресс-служба

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Зрители горячо встретили певца. Казалось, что по окончанию концерта они готовы были оттанцевать еще одну двухчасовую музыкальную программу.

Исполнитель отметил:

В Одессе публика не будет аплодировать только потому что ты – артист. Изначально зритель оценивает. Признаться, мне тоже когда-то пришлось завоевывать любовь одесситов. Бог дал заслужить их уважение. Но многие коллеги меня поддержат: собрать стадион в Одессе – непросто.

Концерт Олега Винника Пресс-служба

Кроме того, Винник поделился интересными подробностями концерта:

Когда я начал петь «Вовчицю», на небе вышла луна размером с «паляницю». Это настолько было мистически. Впервые во время моего выступления на стадионе появилась полная луна.

Свой гастрольный тур Олег Винник продолжит во второй половине августа на стадионах Кропивницкого, Сум и Ровно. Затем певец даст дополнительные концерты в Черновцах и Житомире, а позже отправится в южные и восточные регионы Украины.

Напомним также, что спич Артема Пивоварова стал главным месседжем второго дня «Черноморских игр - 2018». Подробнее по ссылке.