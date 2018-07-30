"Танці з зірками 2018": названо имя седьмого участника

Телеканал “1+1” продолжил #танціззіркамиchallenge, в рамках которого участники нового сезона шоу будут передавать танцевальный вызов друг другу.

Уже приняли вызов выйти на знаменитый паркет “Танців з зірками“ грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист и тренер “Лиги смеха“ Игорь Ласточкин, солистка группы “НЕАНГЕЛЫ“ Слава Каминская.

Сегодня стало известно имя седьмого участника нового сезона танцевального проекта. Вызов #танціззіркамиchallenge от Славы Каминской принял актер и исполнитель главной роли в сериале “Опер по вызову“ на канале “2+2“ Павел Вишняков.

На своей странице в социальной сети Павел опубликовал видео, в котором согласился стать участником проекта, а также передал вызов украино-боливийской певице Michelle Andrade.

Свое участие в шоу Павел комментирует так:

Мою “танцевальную карьеру“ вполне можно охарактеризовать известным выражением “мужчины не танцуют“. Конечно, все актеры обучаются азам хореографии в университетах. Однажды я даже исполнял одну из главных ролей в мюзикле, где было много танцевальных постановок. Но все же выйти на паркет танцевального проекта – для меня вызов. Я рад, что теперь у меня будет возможность проявить себя не только в роли брутального капитана Артема Трофимова, но показать свою более романтическую сторону.

Таким образом, сегодня стали известны имена половины звездного состава участников нового сезона легендарного проекта. С кем из профессиональных танцовщиц выйдет на паркет Павел Вишняков, зрители телеканала “1+1“ увидят в новом сезоне “Танців з зірками“.

Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете. Также стало известно, что в качестве танцора нового сезона “Танців з зірками“ выступит финалист американских Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.

По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер “Голосу.Діти“ MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов, а вот имена остальных звездных участников и танцоров пока держатся в строгой тайне.

Новый сезон легендарного обновленного проекта “Танці з зірками“ зрители телеканала “1+1“ смогут увидеть уже этой осенью.

Павел Вишняков – 35-летний беларуский и украинский актер, звезда сериала “Опер по вызову“ на канале “2+2“, в котором исполнил главную роль – харизматичного и брутального капитана полиции Артема Трофимова. Родился в городе Могилев в Беларуси, живет и работает в Киеве. Не женат.

Павел Вишняков - седьмой участник шоу "Танці з зірками" пресс-служба канала 1+1

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