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Дочь Снежаны Егоровой вышла замуж

Комментариев: 2
Украинская телеведущая Снежана Егорова выдала замуж одну из старших дочерей - Александру.
Саша Егорова вышла замуж
Саша Егорова вышла замуж
instagram.com/sashayegorova

Ведущая и актриса Снежана Егорова выдала замуж свою 21-летнюю дочь Александру, которая с 2012 года проживает в Соединенных Штатах Америки.

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О счастливом событии Снежана написала в своем Instagram-аккаунте:

Сегодня 27 июля 2018 года моя прекрасная американская дочь Саша Егорова вышла замуж по любви!

На данный момент об избраннике Саши ничего не известно, однако в сети есть его фотографии:

 

OPEN.

Допис, поширений Sasha Yegorova (@sashayegorova)

 

Happy Holidays everyone 🌜🌛

Допис, поширений Sasha Yegorova (@sashayegorova)

Саша Егорова - дочь Снежаны от экс-супруга, режиссера Семена Горова. В 2012 году девушка улетела в Голливуд, где училась в легендарной школе актерского мастерства Ли Страсберга.

 

I choose love over fear 💛

Допис, поширений Sasha Yegorova (@sashayegorova)

Напомним, ранее украинский певец Макс Барских рассказал о своем первом поцелуе.

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Теги: Снежана Егорова, Александра Егорова, новости, шоу-биз
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  30.07.2018, 15:21
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pусский
Я срано пёрнул на своего укропского клона! У него сегодня разрыв очка, бля!
pусский  (аноним)  30.07.2018, 14:24
Оценка:  0
pусский
Заранее жаль этого лошка.
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