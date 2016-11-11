Дочь Снежаны Егоровой вышла замуж

Украинская телеведущая Снежана Егорова выдала замуж одну из старших дочерей - Александру.

Ведущая и актриса Снежана Егорова выдала замуж свою 21-летнюю дочь Александру, которая с 2012 года проживает в Соединенных Штатах Америки.

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О счастливом событии Снежана написала в своем Instagram-аккаунте:

Сегодня 27 июля 2018 года моя прекрасная американская дочь Саша Егорова вышла замуж по любви!

На данный момент об избраннике Саши ничего не известно, однако в сети есть его фотографии:

OPEN. Допис, поширений Sasha Yegorova (@sashayegorova) 8 Вер 2017 р. о 2:28 PDT

Happy Holidays everyone 🌜🌛 Допис, поширений Sasha Yegorova (@sashayegorova) 15 Гру 2017 р. о 8:30 PST

Саша Егорова - дочь Снежаны от экс-супруга, режиссера Семена Горова. В 2012 году девушка улетела в Голливуд, где училась в легендарной школе актерского мастерства Ли Страсберга.

Напомним, ранее украинский певец Макс Барских рассказал о своем первом поцелуе.