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Победитель "Х-Фактора" кардинально сменил имидж

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Триумфатор четвертого сезона вокального шоу "Х-Фактор" Александр Порядинский представил новую фотосессию.
Александр Порядинский кардинально сменил имидж
Александр Порядинский кардинально сменил имидж
пресс-служба

Победитель 4 сезона шоу "Х-Фактор" Александр Порядинский кардинально поменял имидж. Музыкант представил новую фотосессию, автором которой стал топовый фотограф страны.

Александр меняется на глазах – скромный парень из украинской глубинки превратился в стильного самодостаточного артиста. Саша находится в прекрасной физической форме – благодаря активным спортивным нагрузкам 20-летнего парня не узнать: возмужал и заметно постройнел.

Изменения коснулись и образа артиста – стилист Ольга Шитова занялась преображением Порядинского. Сам Александр говорит о них так:

Пришло время личностных перемен – внутренних и внешних. Я больше не тот 15-летний парень, о котором узнали благодаря шоу. Прошло больше пяти лет со времен проекта – поменялось мое мировоззрение и творчество, я ежедневно работаю над собой. Пишу много новой музыки, другой, поэтому некая перезагрузка мне необходима. К тому же, мне всего 20, я хочу расширять аудиторию слушателей, а стиль артиста – это важная составляющая успеха.

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Начало "новой жизни"» ознаменовала свежая фотосессия Александра, автором которой стал известный в шоу-бизнесе фотограф – Дмитрий Баранов, ранее работающий с Тиной Кароль, Сергеем Бабкиным, Александром Скичко, Дмитрием Комаровым и другими артистами.

Александр Порядинский кардинально сменил имидж
Александр Порядинский кардинально сменил имидж
Пресс-служба

Напомним, модель Джиджи Хадид стала звездой бренда Missoni.

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Теги: Х-Фактор, Александр Порядинский, новости, фото, шоу-биз
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