«Танці з зірками»: известно имя нового участника

Продолжается #танціззіркамиchallenge среди украинских знаменитостей.

Эстафета участников нового сезона легендарных обновленных «Танців з зірками» #танціззіркамиchallenge подходит к своему экватору. Уже приняли вызов выйти на знаменитый паркет «Танців з зірками» грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко, юморист и тренер «Лиги смеха» Игорь Ласточкин.

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Сегодня свой ответ на вызов от Игоря Ласточкина дала певица и солистка группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская. На своей странице в социальной сети Слава опубликовала целый юмористический триллер, в котором ради участия в «Танцях з зірками» «решается» на пластическую операцию, а ее муж пластический хирург «похищает» балерину, чтобы подарить любимой роскошные ноги. В конце видео Слава принимает приглашение выйти на легендарный паркет в качестве участницы и бросает #танціззіркамиchallenge актеру и исполнителю главной роли в сериале «Опер по вызову» телеканала «2+2» Павлу Вишняков. К слову, в ролике указано, что во время съемок ни одна балерина не пострадала.

Согласится ли Павел Вишняков испытать свои танцевальные способности на паркете, вся страна узнает в скором времени. С кем из профессиональных танцоров выйдет на паркет Слава Каминская, зрители телеканала «1+1» увидят в новом сезоне «Танців з зірками».

Слава Каминская пресс-служба канала 1+1

Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете. Также стало известно, что в качестве танцора нового сезона «Танців з зірками» выступит финалист американских Dancing with the stars и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.

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По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер «Голосу.Діти» MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов, а вот имена остальных звездных участников и танцоров пока держатся в строгой тайне.

Слава Каминская из НеАнгелов пресс-служба канала 1+1

Новый сезон легендарного обновленного проекта «Танці з зірками» зрители телеканала «1+1» смогут увидеть уже этой осенью.

Напомним также, что на днях мы публиковали материал о ещё одном участнике проекта "Танці з зірками 2018". Подробнее по ссылке.