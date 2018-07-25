"Танці з зірками 2018": назван пятый участник проекта

Телеканал “1+1” продолжил #танціззіркамиchallenge, в рамках которого участники нового сезона шоу будут передавать танцевальный вызов друг другу.

Уже приняли вызов выйти на знаменитый паркет “Танців з зірками“ грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик и мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко.

Сегодня свой ответ на вызов от Аниты Луценко дал юморист и тренер “Лиги смеха“ Игорь Ласточкин. В забавном видео, которое он опубликовал на своей страничке в социальной сети, Игорь проводит урок в танцевальном зале, подтверждает свое участие в проекте и даже пытается выполнить батман.

Юморист передал #танціззіркамиchallenge с приглашением выйти на паркет проекта певице и солистке группы “НЕАНГЕЛЫ“ Славе Каминской.

До сих пор все звезды принимали вызов #танціззіркамиchallenge, но согласится ли Слава Каминская испытать свои танцевальные способности на паркете, вся страна узнает в скором времени. С кем из профессиональных танцовщиков выйдет на паркет Игорь Ласточкин, зрители телеканала “1+1“ увидят в новом сезоне “Танців з зірками“.

Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете.

По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер “Голосу.Діти“ MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов, а вот имена остальных звездных участников и танцоров пока держатся в строгой тайне.

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Кроме того, продюсеры заинтриговали зрителей возможным участием в проекте звезды американской версии шоу.

Новый сезон легендарного обновленного проекта “Танці з зірками“ зрители телеканала “1+1“ смогут увидеть уже этой осенью.

Игорь Ласточкин – украинский актер, шоумен, ведущий программы “Рассмеши комика“, капитан одной из команд КВН и тренер популярного юмористического проекта “Лига Смеха“. Команды под руководством Игоря Ласточкина “Прозрачный гонщик“ (Одесса) и “Стояновка“ (Молдавия) стали чемпионами “Лиги Смеха“ в 2016 и в 2017 годах соответственно. Исполнил роль Игоря в скетчкоме “Країна У“ на телеканале “ТЕТ“, актер юмористического шоу “Игры приколов“ на “1+1“. Женат, воспитывает сына Радмира.

Игорь Ласточкин - пятый участник проекта "Танці з зірками" пресс-служба канала 1+1

Напомним, ранее украинская певица Джамала показала редкое фото с племянницами.