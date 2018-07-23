"Танці з зірками 2018": назван еще один участник проекта
Уже приняли вызов выйти на знаменитый паркет "Танців з зірками" грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина и всемирно известный боксер Денис Беринчик.
Сегодня свой ответ на вызов от Дениса Беринчика дала мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко.
На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала видео, в котором занимается спортом и танцует на фоне живописных карпатских склонов. Кроме того, Анита передала #танціззіркамиchallenge юмористу и тренеру "Лиги смеха" Игорю Ласточкину.
Ну вот чтоб я и не приняла вызов? 😅😂😁 Нееее☝🏻 😎 с удовольствием принимаю вызов от @berinchyk 👊🏻 😘 Танцам быть!!!! 🔥🔥🔥 Так что ждите мою внутреннюю, очень глубоко спящую балерину 🤦🏼♀️ в эфире @tanci1plus1 на @1plus1_ua Ииииииии....🌊 Передаю эстафету @lastochkin_igor 😉 Слабо подвигать попой? 🕺🏼💃🏼🕺🏼💃🏼 #танціззіркамиchallenge
До сих пор все звезды принимали вызов #танціззіркамиchallenge, но согласится ли Игорь Ласточкин испытать свои танцевальные способности на паркете, вся страна узнает в скором времени. С кем из профессиональных танцовщиков выйдет на паркет Анита Луценко, зрители телеканала "1+1" увидят в новом сезоне "Танців з зірками".
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Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете.
По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов, а вот имена остальных звездных участников и танцоров пока держатся в строгой тайне.
Кроме того, продюсеры заинтриговали зрителей возможным участием в проекте звезды американской версии шоу.
Новый сезон легендарного обновленного проекта «Танці з зірками» зрители телеканала «1+1» смогут увидеть уже этой осенью.
Анита Луценко - украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный эксперт по похудению, мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Девиз Аниты: «Нет боли - нет результата». Не терпит непунктуальности, обожает заключать пари, особенно на килограммы. Не употребляет мяса. Воспитывает двухлетнюю дочь Мию.
Напомним, ранее украинская певица Оля Полякова показала лицо без макияжа.
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