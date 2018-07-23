"Танці з зірками 2018": назван еще один участник проекта

Телеканал “1+1” продолжил #танціззіркамиchallenge, в рамках которого участники нового сезона шоу будут передавать танцевальный вызов друг другу.

Уже приняли вызов выйти на знаменитый паркет "Танців з зірками" грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина и всемирно известный боксер Денис Беринчик.

Сегодня свой ответ на вызов от Дениса Беринчика дала мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко.

На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала видео, в котором занимается спортом и танцует на фоне живописных карпатских склонов. Кроме того, Анита передала #танціззіркамиchallenge юмористу и тренеру "Лиги смеха" Игорю Ласточкину.

До сих пор все звезды принимали вызов #танціззіркамиchallenge, но согласится ли Игорь Ласточкин испытать свои танцевальные способности на паркете, вся страна узнает в скором времени. С кем из профессиональных танцовщиков выйдет на паркет Анита Луценко, зрители телеканала "1+1" увидят в новом сезоне "Танців з зірками".

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Напомним, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете.

По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер "Голосу.Діти" MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов, а вот имена остальных звездных участников и танцоров пока держатся в строгой тайне.

Кроме того, продюсеры заинтриговали зрителей возможным участием в проекте звезды американской версии шоу.

Новый сезон легендарного обновленного проекта «Танці з зірками» зрители телеканала «1+1» смогут увидеть уже этой осенью.

Анита Луценко - украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный эксперт по похудению, мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Девиз Аниты: «Нет боли - нет результата». Не терпит непунктуальности, обожает заключать пари, особенно на килограммы. Не употребляет мяса. Воспитывает двухлетнюю дочь Мию.

Анита Луценко - четвертый участник проекта "Танці з зірками 2018" пресс-служба канала 1+1

Напомним, ранее украинская певица Оля Полякова показала лицо без макияжа.