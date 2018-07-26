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Ирина Билык совершила дорогую покупку в Одессе

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У певицы появилась своя недвижимость в Южной Пальмире.
Ирина Билык купила жилье в Южной Пальмире
Ирина Билык купила жилье в Южной Пальмире
Пресс-служба

Примадонна украинской эстрады Ирина Билык теперь может считать себя полноправной жительницей Одессы. Много лет артистка мечтала о своем гнездышке на берегу моря, и теперь ее заветное желание наконец-то стало реальностью. У певицы, которая недавно удивила общественность новым откровенным клипом на песню «Не ховай очей», появилось собственное жилье в Южной Пальмире. Подробностями своей новой обители артистка пока делится не охотно. При этом уверяет, что не собирается переезжать из украинской столицы в Одессу и будет совмещать отдых с работой. Ближайшее появление поп-дивы уже в новом статусе в Одессе запланировано на 4 августа: Ирина Билык выступит на новой концертной площадке – в Летнем театре «Морвокзал» – с большим сольным шоу «Без Грима. Лучшее. О любви», которое с успехом прошло в 35 городах Украины.

 

Ирина Билык
Ирина Билык
Пресс-служба

 

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Кстати, в одном из своих интервью певица как-то призналась, что свой дом в Киеве ей помог приобрести Андрей Данилко: «Я очень хотела купить дом, но мне не хватало денег на него. И Андрюша дал мне беспроцентный кредит. Это был шаг настоящего мужчины».

Напомним, Летний театр «Морвокзал» был открыт 13 июля концертом Верки Сердючки. Для самой большой open air площадки в Украине (3000 мест) было доставлено более 325 тонн техники. Помимо Сердючки на сцене «Морвокзала» уже выступили Томас Андерс, Тина Кароль, Валерий Жидков, «Лига Смеха». Впереди концерты Тото Кутуньо, Лаймы Вайкуле, Mr. President, Ottawan и многих других. Завершится сезон 1 сентября выступлением специального гостя, имя которого организаторы пока держат в секрете.

Напомним также, что Регина Тодоренко выходит замуж. Подробнее по ссылке.

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Теги: Ирина Билык, новости, жилье, Одесса, фото
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  26.07.2018, 16:15
Оценка:  0
pусский
Так вот кто тайно работает с обрезанным писюном Гройсмана!
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